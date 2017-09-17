محافظ المندق يشهد انطلاقة البداية الجادة لمدارس المحافظة ويدشن فعاليات الأسبوع التمهيدي  

شهد محافظ المندق صالح بن محمد القلطي بحضور الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني مساعد المدير العام لشؤون التعليم بمنطقة الباحة والأستاذ موسى الفقهاء مدير مكتب التعليم بالمندق صباح اليوم انطلاقة الأسبوع التمهيدي بمدارس المحافظة حيث شهد القلطي انطلاقة العام الدراسي الجديد في مدرسة مسيّر الابتدائية وقد بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم تلى ذلك كلمة لقائد المدرسة الأستاذ أحمد محمد سعيد رحب فيها بسعادة المحافظ والحضور الكريم وبالطلاب المستجدين مشيرا إلى ابرز الطرق التي أعدتها المدرسة لاستقبال طلاب الصف الاول الابتدائي خلال الأسبوع التمهيدي المعد من المدرسة ثم القى مدير مكتب التعليم بالمندق كلمة بهذه المناسبة أوضح فيها مدى الاستعداد الجاد من مدارس المحافظة وحرص قادة المدارس على البداية الفعلية للدراسة حيث تم تسليم الطلاب الكتب الدراسية منذ الحصة الاولى ثم وزعت الهدايا على الطلاب المستجدين أعقب ذلك بجولة على مرافق وفصول المدرسة اطمأن فيها على العملية التعليمية حاثاً أبناءه الطلاب على الجد والاجتهاد ، عقب ذلك التقطت الصور التذكارية مع الطلاب المستجدين وطاقم المدرسة .

أوضح ذلك مدير العلاقات العامة والإعلام بمحافظة المندق حسن بن علي الزهراني .