لاعب منتخب التايكوندو القرني يحقق برونزية بطولة بولندا الدولية

حقق لاعب المنتخب السعودي للشباب للتايكوندو عبدالله القرني الميدالية البرونزية في وزن تحت 68 كجم ، ضمن منافسات بطولة بولندا الدولية، التي تشهد مشاركة 1200 لاعب يمثلون 42 دولة.

وجاء تتويج القرني بالبرونزية بعد فوزه في 3 مباريات وخسارته في دور الـ 4 من نظيره البلجيكي الذي توّج بالذهبية.