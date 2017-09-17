ديمبلي “الجديد” يغيب عن برشلونة نحو أربعة أشهر بسبب الإصابة

قال برشلونة المنافس في دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم اليوم الأحد إن الوافد الجديد عثمان ديمبلي أغلى لاعب في تاريخ النادي سيغيب لفترة قد تصل إلى أربعة أشهر بعد إصابته بتمزق في عضلات الفخذ الخلفية.

واستبدل الجناح الفرنسي في الدقيقة 29 خلال فوز برشلونة 2-1 على خيتافي أمس السبت في الدوري متأثرا بإصابته.

وذكر برشلونة في بيان “سيخضع اللاعب لتدخل جراحي تحت اشرف الطبيب ساكاري أورافا الأسبوع المقبل في فنلندا وسيغيب لفترة تتراوح من ثلاثة أشهر ونصف إلى أربعة أشهر”.

ومن المتوقع غياب ديمبلي عن العديد من المباريات المهمة في الدوري وخاصة أمام منافسيه على اللقب ريال مدريد وأتليتيكو مدريد بجانب مباريات فريقه في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وتعاقد برشلونة مع ديمبلي هذا الصيف من بروسيا دورتموند في صفقة قياسية بلغت قيمتها 147 مليون يورو (173.53 مليون دولار) بجانب حوافز مالية أخرى ليعوض نيمار الذي انتقل إلى باريس سان جيرمان ليصبح أغلى لاعب في العالم.