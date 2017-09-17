 شاهد.. كيف “هاجم” ترامب هيلاري كلينتون “الفاسدة” ! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 26 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 17 سبتمبر 2017 ميلاديا

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شاهد.. كيف “هاجم” ترامب هيلاري كلينتون “الفاسدة” !

شاهد.. كيف “هاجم” ترامب هيلاري كلينتون “الفاسدة” !
المناطق - وكالات

أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، نشر تسجيل مصور جرى التلاعب في محتواه يظهر فيه وهو يوجه ضربة بكرة جولف للمرشحة الديمقراطية السابقة لانتخابات الرئاسة هيلاري كلينتون التي ظهرت في اللقطة التالية وهي تتعثر أثناء صعودها على متن طائرة.

وعادت كلينتون للظهور على حساب ترامب على “تويترط في الأيام القليلة الماضية بينما تروج في الفترة الحالية لكتابها “وات هابند” أو ماذا حدث؟ الذي يدور حول حملتها لانتخابات الرئاسة العام الماضي فيما استأنف ترامب حملة الهجوم التي بدأها أثناء الحملة على “هيلاري الفاسدة”. بحسب “رويترز”.ويظهر التسجيل المصور الذي أعاد نشره عدة مستخدمين ترامب في ملعب للجولف وهو يسدد ضربة بكرة قبل الانتقال للقطة معدلة للكرة وهي تصيب وزيرة الخارجية وقتئذ هيلاري كلينتون في ظهرها أثناء صعودها على متن طائرة.

ولم تظهر في التسجيل المصور الأصلي لهيلاري الذي يرجع لعام 2011 أي كرة جولف.

وقال ترامب في التغريدة “تسديدة جولف هائلة يوجهها ترامب لهيلاري الفاسدة”.

وهاجم ترامب كلينتون بصورة مباشرة يوم الأربعاء الماضي في تغريدتين.

وقال في واحدة منهما “الفاسدة هيلاري كلينتون تلوم الجميع (وكل شيء) باستثناء نفسها لخسارتها في الانتخابات. خسرت هيلاري المناظرات وفقدت الاتجاه!”.

وقال في التغريدة الأخرى “عاد ‘البؤساء’ لمطاردة هيلاري. عبروا عن مشاعرهم بصخب ووضوح. أنفقت أموالا طائلة لكن في النهاية خسرت!”.

وردت كلينتون على انتقادات سابقة ووجهها ترامب لها على تويتر حيث اقترحت عليه أن يقرأ كتابها السابق “إت تيك إيه فيليدج” وهو كتاب مصور للأطفال.

وتجري كلينتون سلسلة مقابلات للترويج لكتابها الجديد.

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