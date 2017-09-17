 وزير إعلام اليمن يُثمن دعم ومساندة المملكة للشعب اليمني | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 26 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 17 سبتمبر 2017 ميلاديا

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وزير إعلام اليمن يُثمن دعم ومساندة المملكة للشعب اليمني

وزير إعلام اليمن يُثمن دعم ومساندة المملكة للشعب اليمني
المناطق - واس

ثمن وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني الدور الكبير الذي قامت به المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان وجهودهم التي قدموها لنجدة ومساندة الشعب اليمني.

وقال في تصريح بمناسبة احتفاء الشعب اليمني بالذكرى الخامسة والخمسين لقيام ثورة 26 سبتمبر “إننا بقدر فرحتنا بالاحتفالات الوطنية بذكري 26 سبتمبر و 4 أكتوبر إلا أن هذا العام الثالث الذي تحل علينا فيه هذه الذكرى وهناك انقلاب يحاول إسقاط الدولة والجمهورية وينغص فرحة اليمنيين”، مشيرًا إلى دخول ميليشيا الانقلاب صنعاء في 21 سبتمبر 2014م واستولت على مؤسسات الدولة وحاصرت الرئيس عبدربه هادي ووزراء الحكومة، بدعم ممن خانوا اليمن وارتكبت المجازر بحق اليمنيين واختطفت الآلاف ونهبت الأموال العامة والخاصة وفجرت المدارس والمساجد وجندت الأطفال وقطعت الرواتب وجعلت حياة اليمنيين جحيم لا يطاق.

ودعا الأرياني، الصحفيين ووسائل الإعلام في اليمن إلى العمل على دحر وإسقاط ميليشيا الانقلاب وحلمها في عودة الوصاية على اليمنيين ومحاولة رهنها لإيران.

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