أمانة الجوف تعلن عن توفر وظائف شاغرة على بند المستخدمين

أعلنت أمانة منطقة الجوف عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة على بند المستخدمين للرجال والنساء .

ودعت الأمانة في إعلانها جميع المتقدمين الذين تنطبق عليهم الشروط والخبرات إلى التسجيل في موقع وزارة الخدمة المدنية

” برنامج ساعد ” اعتباراً من اليوم الأحد وحتى يوم الخميس الموافق 8 / 1 / 1439 هـ , وللاطلاع على كافة الشروط مراجعة موقع أمانة منطقة الجوف الإلكتروني.