أعلنت أمانة منطقة الجوف عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة على بند المستخدمين للرجال والنساء .
ودعت الأمانة في إعلانها جميع المتقدمين الذين تنطبق عليهم الشروط والخبرات إلى التسجيل في موقع وزارة الخدمة المدنية
” برنامج ساعد ” اعتباراً من اليوم الأحد وحتى يوم الخميس الموافق 8 / 1 / 1439 هـ , وللاطلاع على كافة الشروط مراجعة موقع أمانة منطقة الجوف الإلكتروني.
أمانة الجوف تعلن عن توفر وظائف شاغرة على بند المستخدمين
أعلنت أمانة منطقة الجوف عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة على بند المستخدمين للرجال والنساء .
التعليقات (٠) اضف تعليق