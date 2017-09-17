 أمانة الجوف تعلن عن توفر وظائف شاغرة على بند المستخدمين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 26 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 17 سبتمبر 2017 ميلاديا

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أمانة الجوف تعلن عن توفر وظائف شاغرة على بند المستخدمين

أمانة الجوف تعلن عن توفر وظائف شاغرة على بند المستخدمين
المناطق - واس

أعلنت أمانة منطقة الجوف عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة على بند المستخدمين للرجال والنساء .
ودعت الأمانة في إعلانها جميع المتقدمين الذين تنطبق عليهم الشروط والخبرات إلى التسجيل في موقع وزارة الخدمة المدنية
” برنامج ساعد ” اعتباراً من اليوم الأحد وحتى يوم الخميس الموافق 8 / 1 / 1439 هـ , وللاطلاع على كافة الشروط مراجعة موقع أمانة منطقة الجوف الإلكتروني.

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