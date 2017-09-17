سفارة المملكة في واشنطن توضح آلية تعويضات المواطنين المتضررين من إعصار «إرما»

أوضحت سفارة المملكة في واشنطن آلية التعويضات للمواطنين المتضررين من إعصار (إرما)، مطالبة بتزويدها بكافة الوئاثق التي تثبت تحملهم تكاليف الإخلاء.

وقالت السفارة في بيان لها اليوم “انطلاقًا من توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده باهتمام سفارات المملكة في الخارج بكل ما يخص المواطنين ورعايتهم، وجّه صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين في الولايات المتحدة بتقديم كافة الخدمات والمساعدات للمواطنين المتضررين من الإعصار الذي اجتاح ولاية فلوريدا مؤخرًا”.

وأضافت “تأمل السفارة من كافة المواطنين المقيمين في نطاق منطقة الإخلاء بسبب الإعصار تزويدها بالوثائق التي تُثبت تحملهم تكاليف الإخلاء إلى مناطق آمنة حسب الاستمارة المرفقة، وبعثها إلى البريد الإلكتروني (citizen966@saudiembassy.net)”؛ كما أرفقت الوزارة استمارة لتعبئتها.