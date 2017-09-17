 سفارة المملكة في واشنطن توضح آلية تعويضات المواطنين المتضررين من إعصار «إرما» | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 26 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 17 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

سفارة المملكة في واشنطن توضح آلية تعويضات المواطنين المتضررين من إعصار «إرما» أمانة الجوف تعلن عن توفر وظائف شاغرة على بند المستخدمين وزير إعلام اليمن يُثمن دعم ومساندة المملكة للشعب اليمني هجوم بمادة حارقة على سائحات أمريكيات في فرنسا شاهد.. كيف “هاجم” ترامب هيلاري كلينتون “الفاسدة” ! ديمبلي “الجديد” يغيب عن برشلونة نحو أربعة أشهر بسبب الإصابة الكويت تمهل سفير كوريا الشمالية شهراً لمغادرة البلاد لاعب منتخب التايكوندو القرني يحقق برونزية بطولة بولندا الدولية الغذاء والدواء تنصح بخطوات لتحضير حقيبة الإفطار المدرسية وزير التعليم يدشن برنامج “التهيئة” لطلاب الأول الابتدائي بالرياض افتتاح مؤتمر التواصل الحضاري بين العالم الإسلامي وأمريكا في نيويورك بحضور ممثلي 56 دولة محافظ المندق يشهد انطلاقة البداية الجادة لمدارس المحافظة ويدشن فعاليات الأسبوع التمهيدي  

سفارة المملكة في واشنطن توضح آلية تعويضات المواطنين المتضررين من إعصار «إرما»

سفارة المملكة في واشنطن توضح آلية تعويضات المواطنين المتضررين من إعصار «إرما»
المناطق - الرياض

أوضحت سفارة المملكة في واشنطن آلية التعويضات للمواطنين المتضررين من إعصار (إرما)، مطالبة بتزويدها بكافة الوئاثق التي تثبت تحملهم تكاليف الإخلاء.

وقالت السفارة في بيان لها اليوم “انطلاقًا من توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده باهتمام سفارات المملكة في الخارج بكل ما يخص المواطنين ورعايتهم، وجّه صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين في الولايات المتحدة بتقديم كافة الخدمات والمساعدات للمواطنين المتضررين من الإعصار الذي اجتاح ولاية فلوريدا مؤخرًا”.

وأضافت “تأمل السفارة من كافة المواطنين المقيمين في نطاق منطقة الإخلاء بسبب الإعصار تزويدها بالوثائق التي تُثبت تحملهم تكاليف الإخلاء إلى مناطق آمنة حسب الاستمارة المرفقة، وبعثها إلى البريد الإلكتروني (citizen966@saudiembassy.net)”؛ كما أرفقت الوزارة استمارة لتعبئتها.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>