 شرطة الرياض تضبط أشخاص نظموا حفل مزاين أبل غير مرخص | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 26 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 17 سبتمبر 2017 ميلاديا

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شرطة الرياض تضبط أشخاص نظموا حفل مزاين أبل غير مرخص

شرطة الرياض تضبط أشخاص نظموا حفل مزاين أبل غير مرخص
المناطق - الرياض

أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه من خلال متابعة شرطة المنطقة لما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي فقد تم رصد عدد من مقاطع الفيديو تناولت توثيقاً لحفل مزاين أبل غير مرخص في إحدى محافظات المنطقة صاحب ذلك التجمع اطلاقاً للنار و التباهي بحمل السلاح .

عليه فقد قامت ادارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة بجملة من الإجراءات أسفرت و لله الحمد عن ضبط عشرة مواطنين منهم أربعة ثبت قيامهم بتنظيم الحفل و البقية مشاركين والعمل جاري على ضبط كل من له صلة بهذا الحفل . جرى إيقافهم بقسم الشرطة المختص وإشعار دائرة النيابة العامة بالمحافظة لإكمال اللازم بحقهم نظاما حسب الاختصاص .

و شرطة منطقة الرياض اذا تعلن عن ذلك فهي تؤكد على العموم بوجوب استصدار التراخيص و الموافقات النظامية اللازمة قبل إقامة اي أنشطة أو مهرجانات ، و إلا سوف تكون عرضة للايقاف و تطبيق النظام بحق القائمين عليها

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