ضبط شخصين قاما بالاعتداء على موظفين في منتزه وثيلان الوطني بالدلم وقطع الأشجار المعمرة

ضبطت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع شرطة محافظة الدلم شخصين قاما بالاعتداء على موظفين في منتزه وثيلان الوطني، إضافة إلى قيامهما بقطع الأشجار المعمرة في المنتزه، والاعتداء على ممتلكات عامة أخرى، وتم إيداعهم سجن محافظة الدلم، وسيتم تطبيق الأنظمة بحقهم وإيقاع العقوبات عليهم بعد استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكد محافظ محافظة الدلم ثامر الشتوي أنه بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز فإن الأنظمة الخاصة بحماية الغطاء النباتي والمراعي ستطبق على المخالفين والمتجاوزين بحق النظام ولن يكون هناك تهاون في ذلك.

من جانبه بين مدير فرع الزراعة في وزارة البيئة والمياه والزراعة في الخرج د. علي المنصور، أن الجهود المبذولة من محافظ الدلم إضافة إلى جهود العاملين في المنتزه أثمرت بالقبض على المعتدين بعد قيامهم بعدة محاولات للاحتطاب في المنتزه الذي يبلغ طوله قرابة 60 كلم.