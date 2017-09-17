 بريطانيا تخفض مستوى التهديد من “حرج” إلى “شديد” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 26 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 17 سبتمبر 2017 ميلاديا

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بريطانيا تخفض مستوى التهديد من “حرج” إلى “شديد”

بريطانيا تخفض مستوى التهديد من “حرج” إلى “شديد”
المناطق - وكالات

قالت وزيرة الداخلية البريطانية، أمبر راد، الأحد، إن بريطانيا خفضت مستوى التهديد الأمني في أنحاء البلاد من حرج إلى شديد بعد إحراز تقدم في التحقيق في هجوم بعبوة ناسفة في مترو أنفاق لندن.

وقالت الوزيرة “بعد الهجوم في بارسونز جرين يوم الجمعة الماضي، حققت الشرطة تقدما جيدا في عمليتها التي لا تزال جارية”.

وأضافت “قرر مركز تحليل الإرهاب المشترك، وهو المسؤول عن مراجعة مستوى التهديد الأمني الذي تخضع له المملكة المتحدة، تخفيض مستوى التهديد الأمني من حرج إلى شديد”.

وكان قد تم رفع مستوى التهديد الأمني إلى حرج يم الجمعة، بعدما أصاب تفجير بعبوة ناسفة 30 شخصا في قطار للأنفاق.

ويعني مستوى التهديد الأمني الحرج أن من المتوقع حدوث هجوم وشيك، بينما يعني مستوى التهديد الشديد، وهو ثاني أعلى مستوى تهديد أمني، أنه من المرجح جدا حدوث هجوم.

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