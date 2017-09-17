ماكماستر: اتفاقية البرنامج النووي الإيراني أسوأ صفقة على الإطلاق ولا تفيد إلا طهران

أعلن مساعد الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي هربرت ماكماستر اليوم في حديث لقناة” اي بي سي” التلفزيونية أن خطة العمل الشاملة المشتركة حول برنامج إيران النووي مفيدة لطهران فقط

وقال:” إنها أسوأ صفقة على الإطلاق وهي تضر بالمجتمع الدولي وتفيد الإيرانيين فقط”. وشدد على أن آليات تنفيذ اتفاق إيران النووي ضعيفة للغاية.

وكمثال على ذلك أشار المسؤول الأمريكي إلى الحجم الهائل جدا من الماء الثقيل الموجود لدى إيران.

وأكد ماكماستر على ضرورة وأهمية التفتيش والتحقق من نشاطات إيران في المجال النووي وعلى ضرورة إجبار السلطات الإيرانية على تنفيذ الاتفاقية. وقال إنه لا يجوز لأي اتفاقية أن توفر الغطاء للنظام الإيراني وتسمح له بالتطوير السري للأسلحة النووية .

وزعم بأن إيران تستخدم “الجماعات الإرهابية الخاضعة لها في كل المنطقة من أجل تمرير مصالحها وتهديد الدول المجاورة”. وشدد على ضرورة التصدي لمثل هذا السلوك.