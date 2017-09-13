 الشيخ عبدالله آل ثاني يدعو إلى اجتماع وطني لبحث أزمة قطر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 26 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 17 سبتمبر 2017 ميلاديا

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الشيخ عبدالله آل ثاني يدعو إلى اجتماع وطني لبحث أزمة قطر

الشيخ عبدالله آل ثاني يدعو إلى اجتماع وطني لبحث أزمة قطر
المناطق - الرياض

دعا الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني إلى اجتماع عائلي ووطني لبحث  أزمة قطر وإعادة الأمور لنصابها. وقال إن “واجبنا عدم الصمت في هذه الأزمة”.

‏وأضاف الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني خلال بيان أن الوضع يمضي إلى الأسوأ و”يدفعنا إلى مصير لا نريد بلوغه”.

و قال  الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني ” أتألم وأنا أرى قطر تمضي للأسوأ وتبلغ حد التحريض المباشر على استقرار  الخليج العربي “

وقال الشيخ عبدالله ىل ثاني، في بيان عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، :”إلى أهلي من أبناء الأسرة والأعيان ورجال الأعمال وكافة أبناء الشعب القطري. دعوة للاجتماع لنكون رسلًا للحكمة والسلام، ودعاة لتأليف القلوب.”

وفي تغريدة ثانية نشر رسالة تضمنت تفاصيل الدعوة، التي تتمحور حول البحث عن مخرج من الأزمة التي تعيشها البلاد على عدة مستويات.

وجاءت الرسالة ممهورة بتوقيع خطي من الشيخ عبدالله في تفنيد استباقي لأي تشكيك محتمل من الموالين للسلطات القطرية.

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