 مقاتلات التحالف تقتل 37 انقلابيا في حجة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 26 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 17 سبتمبر 2017 ميلاديا

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مقاتلات التحالف تقتل 37 انقلابيا في حجة

مقاتلات التحالف تقتل 37 انقلابيا في حجة
المناطق - اليمن

لقي نحو 37 عنصرا من مسلحي  الميليشيات الانقلابية مصرعهم بغارات من طائرات  التحالف العربي استهدفت تجمعاتٍ لهم بمحافظة  حجة شمال غرب اليمن.

وقال مصدر عسكري إن طائرات التحالف شنت أكثر من 30 غارةً خلال الساعات الماضية على تجمعات ومواقعَ للميليشيات جنوب مدينة  ميدي وجنوب غرب منطقة حرَض اسفرت ايضا عن تدمير آلياتٍ عسكرية.

وفي جبهة مقبنة شمال غربي محافظة  تعز دمرت طائرات التحالف عربتين عسكريتين للميليشيات، ما أدى إلى مقتل جميع من كانوا فيهما.

إلى ذلك، أفادت مصادر عسكرية ميدانية، الأحد، أن الطائرات استهدفت بثلاث غارات تعزيزات عسكرية للميليشيات في منطقة الكنب القريبة من البرح، كانت في طريقها إلى جبهة مقبنة.

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