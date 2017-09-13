 التعادل يحسم كلاسيكو الأهلي والنصر في دوري جميل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 26 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 17 سبتمبر 2017 ميلاديا

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التعادل يحسم كلاسيكو الأهلي والنصر في دوري جميل

التعادل يحسم كلاسيكو الأهلي والنصر في دوري جميل
المناطق - الرياض

فرض فريق النصر التعادل على الأهلي بهدف لكل فريق في المباراة التي جرت اليوم الأحد لحساب الجولة الثالثة من دوري جميل للمحترفين والتي جرت على الجوهرة المشعة.
الأهلي افتتح التسجيل مبكرا عن طريق اليوناني يوانيس فيتزفاتزيديس في الدقيقة 8 قبل أن يتكفل البديل جيبور بالتعادل في الدقيقة 84.
وبعد التعادل ارتفع رصيد النصر إلى النقطة 5 وارتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 4.

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