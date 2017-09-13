التعادل يحسم كلاسيكو الأهلي والنصر في دوري جميل

فرض فريق النصر التعادل على الأهلي بهدف لكل فريق في المباراة التي جرت اليوم الأحد لحساب الجولة الثالثة من دوري جميل للمحترفين والتي جرت على الجوهرة المشعة.

الأهلي افتتح التسجيل مبكرا عن طريق اليوناني يوانيس فيتزفاتزيديس في الدقيقة 8 قبل أن يتكفل البديل جيبور بالتعادل في الدقيقة 84.

وبعد التعادل ارتفع رصيد النصر إلى النقطة 5 وارتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 4.