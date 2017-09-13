 القبض على قائد مركبة الـ “هوندا سيفيك” ومرافقيه الذين حاولوا الاعتداء على مركبة أخرى في جدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 26 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 17 سبتمبر 2017 ميلاديا

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القبض على قائد مركبة الـ “هوندا سيفيك” ومرافقيه الذين حاولوا الاعتداء على مركبة أخرى في جدة رئيس هيئة الرياضة يعلن رسمياً عن إلغاء لجنة توثيق البطولات وما توصلت له من نتائج التعادل يحسم كلاسيكو الأهلي والنصر في دوري جميل مقاتلات التحالف تقتل 37 انقلابيا في حجة الشيخ عبدالله آل ثاني يدعو إلى اجتماع وطني لبحث أزمة قطر مصرع 5 سياح بسقوط حافلة من منحدر في تركيا ماكماستر: اتفاقية البرنامج النووي الإيراني أسوأ صفقة على الإطلاق ولا تفيد إلا طهران أخيرا.. التوصل لحقيقة “مخلوق البحر الغامض” في تكساس بريطانيا تخفض مستوى التهديد من “حرج” إلى “شديد” دار التوجيه الاجتماعي بالرياض تبدأ في استقبال طلبات الإلحاق الجديدة بحضور محافظ بني حسن تدشين الأسبوع التمهيدي بمدرسة العصداء الابتدائيه مان يونايتد يسحق إيفرتون برباعية نظيفة

القبض على قائد مركبة الـ “هوندا سيفيك” ومرافقيه الذين حاولوا الاعتداء على مركبة أخرى في جدة

القبض على قائد مركبة الـ “هوندا سيفيك” ومرافقيه الذين حاولوا الاعتداء على مركبة أخرى في جدة
المناطق - جدة

اشارة الى مقطع الفيديو الذي انتشر في وسائل التواصل الإجتماعي وفيه قائد مركبة من نوع هوندا سيفيك يقوم بمحاولة اعتراض وصدم مركبة أخرى من نوع تويوتا على أحد الطرق الرئيسية بمحافظة جدة كما قام المرافق بالخروج من النافذة ومن ثم فتح باب المركبة وهي بحالة سير ومحاولته الإعتداء على قائد المركبة الأخرى ومن ثم فقد السيطرة على نفسه وسقوطه وسط الطريق معرضاً نفسه والأخرين من مستخدمي الطريق لخطر كبير لولا لطف الله .

أوضحت الإدارة العامة للمرور بإنه بعد تحليل المقطع والبحث والتحري عن مرتكب الحاله تم التعرف على معلومات المركبة  وبالبحث عنها وعن قائدها تم بتوفيق الله ثم بجهود قسم البحث والتحري بشعبة السير بمرور جدة القبض عليه وعلى أثنين من المرافقين معه (جميعهم سعوديي الجنسية) وبالعقد الثاني من العمر ومنهم الشخص الذي حاول الإعتداء وسقوطه بعد ذلك كما تم ضبط المركبة وحجزها.
هذا وقد تم إحالة الأشخاص الى جهة الإختصاص لإستكمال التحقيقات وعرضهم على النيابة العامة ومن ثم إحالتهم  للهيئة المرورية لتطبيق النظام المروري بحقهم
.
الإدارة العامة للمرور تشكر من ساهم في ذلك وهذا يؤكد أن المواطن رجل الأمن الأول كما تؤكد عزمها على التعامل الحازم مع كل من يسلك مثل هذا السلوك المشين ، مع تمنياتها للجميع بالسلامة الدائمة

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