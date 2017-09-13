 بعد تحقيق شباب لدخل لايقل عن ٦٠ الف ريال.. السديري يكرم المشاركين والداعمين للسياحة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 27 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 18 سبتمبر 2017 ميلاديا

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بعد تحقيق شباب لدخل لايقل عن ٦٠ الف ريال.. السديري يكرم المشاركين والداعمين للسياحة

بعد تحقيق شباب لدخل لايقل عن ٦٠ الف ريال.. السديري يكرم المشاركين والداعمين للسياحة
المناطق - تبوك

كرم محافظ حقل سعد بن نايف السديري رئيس لجنة التنمية السياحية مساء اليوم في مبنى المحافظة الجهات المشاركة والداعمه للفعاليات السياحية بحضور المسؤولين ورجال الأعمالوأعيان المحافظة ، وأشاد السديري بماقدمته لجنة التنمية السياحية بمشاركة القطاعات الحكومية المختلفه من برامج وفعاليات متنوعه وخاصة الفعاليات البحرية التي تميزت هذا العامبشكل لافت وشهدت إقبال وتواجد عدد كبير من السياح والمتنزهين ، كما أشاد السديري ماقدمه رجال الأعمال من دعم في هذا المجال.

وأوضح ل”جوالكم” أحد الشباب المستثمرين في القوارب السياحية أنه حقق دخل لايقل عن ٦٠ الف ريال خلال الإجازة وقام بتوظيف اثنين من الشباب معه مقدماً شكره لمحافظ حقلولجنة التنمية السياحية على دعمهم للمناشط السياحية بالمحافظة.

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