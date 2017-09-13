في أول يوم دراسي.. العواد تقوم بزيارة مدارس الرياض

قامت وكيل وزارة التعليم “بنات” الدكتورة هيا العواد والمساعدة للشؤون التعليمية بمنطقة الرياض حنان السلطان بزيارة عينة من مدارس التعليم العام للبنات مع بداية العام الدراسي الجديد ١٤٣٨-١٤٣٩هـ.

وتجولت العواد والسلطان في المدارس واطلعن على الفصول وعلى سير الدراسة وجهازية المدارس واستعدادها والتقوا بمنسوبي المدرسة من معلمات وإداريات وطالبات.

من جهتها، أكدت وكيل وزارة التعليم للبنات الدكتورة هيا العواد أن الحضور في المدارس التي زارتها عالياً، والانضباط فيها مميزاً، وكذلك الاهتمام الكبير من قبل قائدات المدارس والمعلمات، متمنية التوفيق للجميع في العام الدراسي.

وأكدت المساعد للشؤون التعليمية حنان السلطان أن مدارس البنات استعدت لاستقبال الطالبات في أول يوم دراسي وبذلت كافة الجهود لينطلق اليوم الأول بكل تنظيم وترتيب فتمت متابعة المدارس بتجهيز الفصول وتسليم الكتب وبدء الحصص الدراسية وإعداد برامج التهيئة والاستقبال للطالبات وخصوصا لكل من هم على بدايات مراحل جديدةً

وأضافت أن الإدارة العامة لتعليم الرياض استقبلت المعلمات (الأحد) الماضي في أسبوع العودة ونفذت معهن برامج التطوير المهني كما سخرت كافة امكاناتها لاكمال استعدادها لاستقبال العام الدراسي الجديد، بالتنسيق مع مكاتب التعليم، وقائدات المدارس، والعمل على توفير ما تحتاجه المدرسة.