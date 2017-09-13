بداية جادة ومميزة في اول يوم دراسي بمدرسة الامام ابو عمرو البصري لتحفيظ القرآن الكريم بجرب

وضعت مدرسة الامام ابو عمرو البصري لتحفيظ القرآن الكريم بجرب ببرنامج متكامل لاستقبال طلاب الابتدائية والمتوسطة وبدء البرنامج باستقبال الطلاب وبدأ الطابور الصباحي ثم كلمة ترحيبية لقائد المدرسة رحب فيها بالطلاب وقدم لهم العديد من التوجيهات والارشادات مؤكدا على ضرورة الانضباط والانتقال الى الفصول الدراسية لتبدأ سلسلة الحصص اليومية

من جانبها استقبلت لجنة الاسبوع التمهيدي باشراف المرشد الطلابي سحمي بن عبدالهادي الغامدي ومعلم الصف عبدالرحمن عاضه الغامدي طلاب الصف الاول الابتدائي واولياء امورهم بتجهيزات احتوت على قاعة العاب وركن افطار وهدايا مع اهداء تيشرتات تحمل شعار واسم المدرسة للجميع

كما كان لمعلمي التربية الخاصة برنامجهم المميز في استقبال طلابهم بالحلوى والهدايا والالعاب وبرامج خفيفة ادخلت السرور عليهم

وقدم قائد المدرسة سفر بن سعد بن عايش شكره لمعلمي المدرسة على ما بذلوه من جهود كبيرة لاستقبال الطلاب

داعيا الله ان يديم على بلادنا الغالية نعمة الأمن والامان في ظل حكومتنا الرشيدة