روضات الأرطاوية بلا معلمات.. وإدارة التعليم: نحن بانتظار التعيينات!

تفاجئ اولياء امور الطلاب والطالبات الملتحقين بالروضة الأولى بالارطاوية باعتذار مديرة الروضة عن قبول أبنائهم بحجة العجز في المعلمات وعليهم العودة الى منازلهن وانتظار اتصال الروضة ،وقد عبر اولياء امور الطلاب والطالبات عن امتعاضهم الشديد وصدمتهم زمن نقص المعلمات في الصفوف الاولية وكيف يمكن مواجهة ذلك ونحن بالاسبوع الاول ، واشارت مصادرنا إلا ان العجز شمل الروضتين الاولى والثانية ولم يتم قبول الا 15 طالبا وطالبة في كل روضة بسبب نقل المعلمات السنة الماضية حيث لم يتم تعويض الروضتين عن المنقولات من قبل الوزارة وظل الاحتياج قائما رغم تسجيل عدد كبير من الطلاب والطالبات وقد طال العجز ايضا روضات مشذوبة ومشرفة وحويمضة

واشتكى الاهالي من هذا العجز الذي فوت على ابنائهم فرصة الإلتحاق بالروضات والانتظام في الدراسة

وفي تواصل خاص من محرر صحيفة المناطق مع مدير الاعلام التربوي بإدارة التعليم بمحافظة المجمعه الاستاذ عبدالله العفيصان بخصوص العجز والاحتياج قال :نحن ننتظر حركة التعيين القادمة التي ستخرج بعد اسبوعين من الآن واذا وصلتنا دفعة من المعينات سيتم توجيههن حسب الاحتياج على مدارس وروضات المحافظة واضاف اذا لم يكن هناك تعيينات سوف تكون هناك حلول اخرى مثل “الندب الجزئي لتغطية الاحتياج واكد انهم بانتظار التعيينات وبعدها سيتم اتخاذ القرار المناسب الذي يخدم الطالب والعملية التربوية