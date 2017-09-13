 المعارضة القطرية عن بيان الشيخ عبدالله آل ثاني: فشل نظام الحمدين يلزمنا بالتوحد من أجل الوطن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 27 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 18 سبتمبر 2017 ميلاديا

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المعارضة القطرية عن بيان الشيخ عبدالله آل ثاني: فشل نظام الحمدين يلزمنا بالتوحد من أجل الوطن

المعارضة القطرية عن بيان الشيخ عبدالله آل ثاني: فشل نظام الحمدين يلزمنا بالتوحد من أجل الوطن
المناطق - الرياض

أكد المتحدث باسم المعارضة القطرية، خالد الهيل، أن بيان الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني، “يسعى إلى توحيد الصفوف” في قطر التي تواجه أزمة بسبب تعنت النظام.

وقال الهيل، في تغريدة على حسابه بتويتر الأحد، “يا أهل قطر سمو الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني يسعى إلى توحيد الصفوف، ففشل نظام الحمدين في الالتزام بتعهداتهم يلزمنا بالتوحد من أجل الوطن”.

والهيل كان يعلق على بيان الشيخ عبدالله، الذي دعا عقلاء الأسرة الحاكمة بقطر وأعيان البلد إلى الاجتماع من أجل التباحث لحل الأزمة، التي بلغت حد التحريض المباشر على الخليج العربي.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد قطعت العلاقات مع قطر بسبب دعم الدوحة للإرهاب، والتعامل مع إيران لضرب استقرار دول المنطقة والتدخل في شؤونها الداخلية.

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