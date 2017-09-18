تعادل سلبي مخيب بين تشلسي وأرسنال

أسفرت مباراة القمة بين تشلسي بطل الموسم الماضي وأرسنال عن تعادل سلبي مخيب على ملعب ستامفورد بريدج في غرب لندن، ضمن المرحلة الخامسة من بطولة إنجلترا لكرة القدم، الأحد.

وبدأ الفريقان المباراة من دون أبرز لاعبين في صفوفهما، فلم يشارك صانع ألعاب أرسنال الألماني مسعود اوزيل بداعي الإصابة، في حين جلس التشيلي ألكسيس سانشيز على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين قبل أن يشارك في منتصف الشوط الثاني والأمر ينطبق على مهاجم تشلسي أدين هازارد.

وجاءت المباراة متكافئة في مجمل فتراتها، حيث كانت الأفضلية لاصحاب الأرض في مطلع المباراة قبل أن يدخل أرسنال تدريجيا الأجواء ويصنع فرصتين حقيقتين، أهدرهما داني ويلبيك والفرنسي ألكسندر لاكازيت في الشوط الأول.

وظلت الحال على ذاتها في الشوط الثاني، حيث نشطت الجبهتان الهجوميتان في الفريقين لاسيما بعد دخول سانشيز وهازارد لكن النتيجة لم تتغير.

وشهدت نهاية المباراة طرد مدافع تشلسي البرازيلي دافيد لويز لمخاشنته ظهير أيسر أرسنال البوسني سياد كولاسيناك. وسيغيب بالتالي عن ثلاث مباريات لفريقه في المسابقات المحلية.

ودخل أرسنال المباراة رافعا شعار عدم الخسارة بعد سقوطيه مرتين في المراحل الأربع الاولى أمام ستوك سيتي صفر-1 وامام ليفربول صفر-4.

فكان له ما أراد، في حين أهدر تشلسي حتى الآن خمس نقاط على ملعبه منذ مطلع الموسم الحالي بعد سقوطه في المباراة الافتتاحية في عقر داره أمام بيرنلي 2-3 في مباراة شهده طرد قائده غاري كايهيل في ربع الساعة الأول.

وبقي تشلسي ثالثا برصيد 10 نقاط بفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد، الذي يلتقي في ختام المرحلة اليوم ضيفه أيفرتون، في حين رفع أرسنال رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني عشر.