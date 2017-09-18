بورصة قطر .. خسائر 10 جلسات متتالية تفقدها 6.3 % من قيمتها

هبط مؤشر بورصة قطر لعشر جلسات متتالية اليوم الأحد مع إخفاق حديث عن مفاوضات لتسوية النزاع في تحفيز المستثمرين، بينما دفع صعود أسعار النفط البورصة السعودية للارتفاع.

وهبط مؤشر بورصة قطر 0.4 في المئة إلى 8375 نقطة. وفقد المؤشر 6.3 في المئة من قيمته على مدى عشر جلسات.

وفي أبوظبي، تراجع سهم دانة غاز ستة في المئة وشكل ما يزيد عن 70 في المئة من إجمالي حجم التداول، ليدفع المؤشر العام للسوق إلى الهبوط 0.8 في المئة.

وارتفع السهم الأسبوع الماضي بعدما تقدم حاملو صكوك أصدرتها دانة بقيمة 700 مليون دولار ثم رفضت سداد استحقاقاتها، بمقترح لحل النزاع. لكن دانة رفضت المقترح، ومن المنتظر أن تعقد المحكمة العليا في لندن جلسة للنظر في القضية هذا الأسبوع.

وانخفض مؤشر سوق دبي 0.7 في المئة في تداول هزيل. وتراجع سهم الاتحاد العقارية 1.1 في المئة وكان الأكثر تداولا في البورصة.