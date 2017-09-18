حركتا فتح وحماس.. ينهيان الانقسام لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية

رحبت مصر، الأحد، بموقف حركتي فتح وحماس وما أبداه الوفدان من استجابة للجهود المصرية من أجل إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية.

وقال مسؤول حكومي رفيع المستوى إن القاهرة تؤكد استمرار جهودها واتصالاتها مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وكافة القوى الفلسطينية بما يخدم المصلحة العامة والقضية الفلسطينية.

ووفقا لما نقلته “سكاي نيوز”، أعلنت حركة حماس، فجر الأحد، أنها حلّت حكومتها في قطاع غزة التي كان اسمها ” اللجنة الإدارية “، ودعت حكومة الوفاق برئاسة رامي الحمد الله إلى القدوم للقطاع لممارسة مهامها، كما أعلنت موافقتها على إجراء انتخابات عامة.

وقالت الحركة، في بيان، إنه “استجابة للجهود المصرية الكريمة بقيادة جهاز المخابرات العامة، تعلن حركة حماس حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة، ودعوة حكومة الوفاق للقدوم إلى قطاع غزة لممارسة مهامها والقيام بواجباتها فورا، والموافقة على إجراء الانتخابات العامة”.

ورحبت حركة فتح على لسان المتحدث باسمها حازم أبو شنب بإعلان حماس، قائلا إنه ” يجب البناء عليه لاستكمال خطوات تسمح بعودة القانون وسيادة حكومة واحدة في كل مناحي الوطن”.