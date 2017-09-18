 ساعة تتعقب أفراد عائلتك وتحدد أماكن وجودهم.. شاهد كيفية استخدامها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 27 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 18 سبتمبر 2017 ميلاديا

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ساعة تتعقب أفراد عائلتك وتحدد أماكن وجودهم.. شاهد كيفية استخدامها

المناطق - وكالات

ابتكرت شركة أميركية ساعة ذكية جديدة تتيح لمستخدمها تحديد أماكن وجود أفراد عائلته وأصدقائه.

وطبقا لما أورد موقع “مشابل” التقني، فإن الساعة الجديدة استبدلت الأرقام برموز تدل على أمكنة معينة، فعوضا عن الرقم 12 هناك رمز للمنزل وعوضا عن الرقم 9 رمز النادي الرياضي وهكذا.

ويمكن وضع عقرب لكل شخص خاصة في حالة العائلة الكبيرة، على أن تكون ألوان كل منهم مختلفة، ولدى النظر إلى الساعة يعرف الأب مثلا أين يوجد ابنه أو زوجته.

وأطلقت الشركة المصنعة “كيك ستارتر” على الساعة الجديدة اسم ” Eta Clock “، التي تأتي مع تطبيق موجود في الهواتف الذكية، يضع فيه المستخدم عددا من المواقع التي يتردد عليها.

وتقول الشركة إن الابتكار الجديد اتخذ شكل الساعة القديمة، لكن غايته مختلفة وهي البقاء الشخص على اتصال مع أفراد عائلته.

وقد تكون هذه الساعة مفيدة في حال انقطاع الاتصالات عن المنزل أو نفاد بطارية الهواتف.

وتشبه الساعة الجديدة أخرى خيالية ظهرت في أحد الأفلام المستوحاة من قصص هاري بوتر الخيالية، ويبلغ ثمنها نحو 30 دولارا أميركيا.

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