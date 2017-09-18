 “ستيني” ضغط على دواسة البنزين بالخطأ.. فاقتحم محل زينة في طريف ! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 27 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 18 سبتمبر 2017 ميلاديا

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“ستيني” ضغط على دواسة البنزين بالخطأ.. فاقتحم محل زينة في طريف !

“ستيني” ضغط على دواسة البنزين بالخطأ.. فاقتحم محل زينة في طريف !
المناطق - الرياض

اقتحم ستيني محل زينة في طريف، إثر خطأ عفوي حدث أثناء قيادة سيارته بعد ضغطه على دواسة الطاقة بدلا من دواسة التهدئة والإيقاف، أثناء محاولته إيقاف السيارة أمام المحل.

وقال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد الدكتور عويد مهدي، إن شعبة مرور طريف باشرت عند الساعة السابعة وخمس وخمسون دقيقة من مساء الأحد حادث اصتدام سيارة من نوع يوكن أسود اللون ببوابة محل للزينة في شارع الاربعين بالمحافظة، ونتج عن الحادث دخول السيارة داخل المحل، ما تسبب بتلفيات في السيارة والمحل ومحتوياته دون حصول أية إصابات، وتم إتخاذ اللازم.

وأضاف مهدي، أنه من خلال الإجراءات الاستدلالية تبين أن قائد السيارة في العقد السادس من العمر وعند محاولته إيقاف السيارة أمام المحل وبدلا من الضغط على دواسة التهدئة والإيقاف أخطأ بالضغط على دواسة الطاقة، ما أدى الى عدم تحكمه وصدم بوابة المحل، تم تطبيق الأنظمة المرورية وسحب السيارة وحجزها وإخلاء سبيل قائد السيارة بالكفالة.

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