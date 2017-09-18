نيران ليون الصديقة تهدي باريس سان جرمان فوزه السادس منذ انطلاق الموسم

تغلب باريس سان جرمان على ليون 2-صفر في مباراة القمة التي جمعت بينهما ملعب بارك دي برانس الأحد محققا فوزه السادس تواليا منذ انطلاق الموسم الحالي.

وحصد فريق العاصمة الفرنسية العلامة الكاملة برصيد 18 نقطة متقدما بفارق 3 نقاط عن منافسه المباشر موناكو بطل العام الماضي، لكنه احتاج الى هدفين بالنيران الصديقة لكي يتخطى منافسه العنيد الذي صمد أمامه حتى ربع الساعة الأخير من المباراة.

وسجل مارسيلو خطأ في مرمى فريقه عندما اصطدمت الكرة التي سددها الأوروغوياني إدينسون كافاني بكعب قدمه (75)، قبل ان يحذو حذوه زميله جيريمي موريل بكرة مرتدة من حارسه أنطوني لوبيس (86).

ومنذ البداية، اصطدم سان جرمان بجدار دفاعي صلب ومنظم فوجد صعوبة في الوصول لمرمى ليون بسهولة حيث تمكن الأخير من قطع طرق الامداد باتجاه الثلاثي الناري المؤلف من كافاني والبرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي الذين تألقوا في منتصف الاسبوع واتخموا مرمى سلتيك الاسكتلندي بخماسية نظيفة في عقر دار الأخير في دوري أبطال أوروبا.