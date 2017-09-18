 وظائف شاغرة في مدينة الملك فهد الطبية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 27 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 18 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

وظائف شاغرة في مدينة الملك فهد الطبية نيران ليون الصديقة تهدي باريس سان جرمان فوزه السادس منذ انطلاق الموسم “ستيني” ضغط على دواسة البنزين بالخطأ.. فاقتحم محل زينة في طريف ! ساعة تتعقب أفراد عائلتك وتحدد أماكن وجودهم.. شاهد كيفية استخدامها حركتا فتح وحماس.. ينهيان الانقسام لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية بورصة قطر .. خسائر 10 جلسات متتالية تفقدها 6.3 % من قيمتها شاهد.. إيرانيون غاضبون يعتدون بالضرب المبرح على ممثل خامنئي في مدينة بروجرد تعادل سلبي مخيب بين تشلسي وأرسنال القحطاني عن بيان الشيخ عبدالله آل ثاني: بيان الكبار الذين يسعون لمصلحة بلادهم وأشقائهم المعارضة القطرية عن بيان الشيخ عبدالله آل ثاني: فشل نظام الحمدين يلزمنا بالتوحد من أجل الوطن دراسة: المخ بحاجة إلى 2.5 لتر ماء يوميا لتعزيز كفاءة التركيز والذاكرة أمانة الرياض تنفذ أعمال تحسين ومعالجة لـ(7) مواقع حرجة مروريًا

وظائف شاغرة في مدينة الملك فهد الطبية

وظائف شاغرة في مدينة الملك فهد الطبية
المناطق -الرياض

أعلنت مدينة الملك فهد الطبية- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر عدد (7) وظائف صحية شاغرة، لحمَلة درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم بعدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة، وذلك للعمل بمقر المدينة في العاصمة الرياض.

وبيّنت المدينة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي أشعة ثانٍ (عدد 6 وظائف): درجة الماجستير أو درجة البكالوريوس في تخصص علوم تكنولوجيا الأشعة.

– مساعد أخصائي سمعيات: شهادة الدبلوم العالي فأدنى في تخصص ذي الصلة.

وأوضحت المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 سبتمبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 15/ 10/ 2017م.

 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>