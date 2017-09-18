 تحذير.. الجبنة مثل المخدرات لاحتوائها على مادة “الكازين” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 27 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 18 سبتمبر 2017 ميلاديا

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تحذير.. الجبنة مثل المخدرات لاحتوائها على مادة “الكازين”

تحذير.. الجبنة مثل المخدرات لاحتوائها على مادة “الكازين”
المناطق - وكالات

اكتشف علماء أن الجبن يحتوي على مادة كيميائية يتشابه تأثيرها في الدماغ مع مادة موجودة في المخدرات وتؤدي إلى الإدمان، وهذا ما يفسر إدمان البعض على أطعمة بعينها دون غيرها.

واستخدام العلماء مقياسا عالميا لمعرفة مدى تسبب الأطعمة بالإدمان على عينة من 120 طالبا، ووجدوا أن الجبن أظهر قوة بشكل خاص، لأنه يحتوي على مادة “الكازين”.

وهذه المادة، الموجودة في جميع منتجات الألبان، يمكن أن تؤثر في أماكن بالدماغ هي ذاتها التي تستقبل مؤثرات الأفيون أو المخدرات المرتبطة بالإدمان، وفقا لصحيفة “إندبندنت” البريطانية.

تجدر الإشارة إلى أن دراسة كشفت أن تناول الجبن قبل النوم يساعد على رؤية أحلام سعيدة، على عكس دراسات قديمة اعتبرت الجبن مصدرا للكوابيس خلال النوم.

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