 شاهد.. حينما يتحول الغزال “الوديع” إلى أسد !! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 27 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 18 سبتمبر 2017 ميلاديا

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شاهد.. حينما يتحول الغزال “الوديع” إلى أسد !!

المناطق - وكالات

تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو “لا يصدق” لنوع من الغزلان، وهو يهاجم زرافة. ولاقى الفيديو الذي صور في إحدى حدائق الحيوانات، دون أن يعرف تاريخ ومكان تصويره بالتحديد، العديد من التعليقات التي أتت بمجملها متعاطفة مع الزرافة “المسكينة”، ومتفاجئة من “هول شراسة” الغزال.

فالغزال الذي هاجم الزرافة الوديعة وكأنه في حلبة مصارعة، لم يهادن ولا للحظة، بل انقض بكل شراسة وقوة، وعزيمة “خرافية” فعلاً على “الحيوان الطويل”، وأردى الزرافة أرضاً، لا بل ثبتها دون حراك لدقائق، قبل أن تنهض المسكينة بتعثر. في حين راح الغزال الشرس ينطحها دون هوادة.

وبعد أن وقفت على أقدامها المرتجفة، وحاولت الإفلات منه والهرب، لاحقها وأوقعها من جديد، قبل أن تقف مجدداً وتفر من أمام هذا الغزال المجنون الذي لربما “اعتقد نفسه” أسداً.

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