 الأرصاد: هطول أمطار رعدية على جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 27 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 18 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الأرصاد: هطول أمطار رعدية على جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة شاهد.. حينما يتحول الغزال “الوديع” إلى أسد !! تحذير.. الجبنة مثل المخدرات لاحتوائها على مادة “الكازين” وظائف شاغرة في مدينة الملك فهد الطبية نيران ليون الصديقة تهدي باريس سان جرمان فوزه السادس منذ انطلاق الموسم “ستيني” ضغط على دواسة البنزين بالخطأ.. فاقتحم محل زينة في طريف ! ساعة تتعقب أفراد عائلتك وتحدد أماكن وجودهم.. شاهد كيفية استخدامها حركتا فتح وحماس.. ينهيان الانقسام لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية بورصة قطر .. خسائر 10 جلسات متتالية تفقدها 6.3 % من قيمتها شاهد.. إيرانيون غاضبون يعتدون بالضرب المبرح على ممثل خامنئي في مدينة بروجرد تعادل سلبي مخيب بين تشلسي وأرسنال القحطاني عن بيان الشيخ عبدالله آل ثاني: بيان الكبار الذين يسعون لمصلحة بلادهم وأشقائهم

الأرصاد: هطول أمطار رعدية على جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة

الأرصاد: هطول أمطار رعدية على جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة
المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مناطق جازان ،عسير، الباحة ومكة المكرمة وتمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على وسط وشمال المملكة كما تكون السماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة.

ويتوقع تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على السواحل الشرقية وارتفاع نسبة الرطوبة على السواحل الغربية للمملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 15 – 40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى جنوبية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الجنوبي ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين.

وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>