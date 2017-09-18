الأرصاد: هطول أمطار رعدية على جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مناطق جازان ،عسير، الباحة ومكة المكرمة وتمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على وسط وشمال المملكة كما تكون السماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة.

ويتوقع تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على السواحل الشرقية وارتفاع نسبة الرطوبة على السواحل الغربية للمملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 15 – 40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى جنوبية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الجنوبي ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين.

وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .