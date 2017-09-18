هيئة الرياضة تفتح المجال أمام الشركات الوطنية لرعاية المنتخب السعودي

وجه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ بفتح المجال أمام كافة الشركات الوطنية الراغبة في رعاية المنتخب السعودي ودعمه خلال مشواره القادم بكأس العالم 2018م .

وأوضح بيان صادر عن الهيئة العامة للرياضة أن الاتحاد السعودي لكرة القدم سيتولى الخطوات التنفيذية وفقاً للوائح والأنظمة المعمول بها من قبله وبما يحقق دعماً مناسباً للمشاركة في هذا الحدث العالمي مع الاعتزاز بالشركات الراعية للمنتخب في الوقت الراهن التي ستستمر في شراكتها نحو الهدف المأمول من الجميع خدمة للوطن الغالي .

وأشار البيان إلى أن توجيه معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة جاء من منطلق إتاحة الفرصة أمام الجميع والمساهمة بفعالية في دعم الرياضة السعودية بصورة عامة والمنتخب الأول بصفة خاصة .