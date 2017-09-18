الاتحاد الإماراتي يطالب رسمياً بالتحقيق حول «تصفيات الدوحة»

قدم اتحاد الإمارات لكرة القدم طلباً عاجلاً إلى رئيس الاتحاد الآسيوي للعبة، الشيخ سلمان بن إبراهيم، لإجراء تحقيق حول تناقض قرار لجنة المسابقات الآسيوية، فيما يتعلق بنقل مكان إقامة مجموعة منتخب الإمارات للناشئين في التصفيات القارية من الدوحة إلى مكان آخر، في ظل طبيعة الأوضاع الحالية في المنطقة.

وأعرب الأمين العام بالوكالة لاتحاد كرة القدم، إبراهيم النمر، عن ثقته من أن الشيخ سلمان بن إبراهيم، سيتخذ الإجراءات المناسبة في هذا الصدد.

وقال النمر إن اللجنة الآسيوية التي تلقت مطلب الإمارات قبل عدة شهور وحصلت على فرصة كافية لدراسة الموضوع، كانت اتخذت في البداية قراراً عادلاً، بإجراء تغيير بسيط في القرعة، بنقل المنتخب الاماراتي لمجموعة أخرى، وإحلال المنتخب العراقي مكانه، ولقي هذا قبول المنتخبين العراقي والإماراتي.

وبعد موافقتنا ونشر القرار على موقع الإتحاد الآسيوي، فوجئنا بتراجع اللجنة عن قرارها، والعودة والإصرار على الوضع السابق.

وأضاف: تلقينا ذلك بمزيد من الدهشة والاستغراب، خاصة أن تعديل الوضع، الذي كان من اقتراحهم في اللجنة، وكان يتضمن عدم الإضرار بمصالح أي طرف ويحافظ على مبدأ تكافؤ الفرص ويراعي الموائمة مع ظروف المنطقة.

ولكن التراجع وإلغاء القرار السابق للجنة المسابقات الآسيوية، تسبب في ضرر مباشر لمنتخبنا للناشئين الذي جرى إعداده منذ شهور طويلة.

وهذا يهدد بحرمانه من المشاركة لأسباب مجهولة أو لمصالح أو تدخلات خاصة تضرب مصداقية اللجنة وتفقدها الحياد عند تناولها للأمر.

ومن هنا فإننا ننتظر بسرعة تدخل رئيس الاتحاد الآسيوي وحسم الأمر وكشف ملابسات القرارات المتناقضة للجنة المسابقات الآسيوية، وإصدار قرار عاجل بمنح المنتخب الإماراتي حقه باللعب في ظل ظروف مناسبة، عملاً بمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المنتخبات.