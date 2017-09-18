 الاتحاد الإماراتي يطالب رسمياً بالتحقيق حول «تصفيات الدوحة» | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 27 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 18 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الاتحاد الإماراتي يطالب رسمياً بالتحقيق حول «تصفيات الدوحة» الأرصاد: هطول أمطار رعدية على جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة شاهد.. حينما يتحول الغزال “الوديع” إلى أسد !! تحذير.. الجبنة مثل المخدرات لاحتوائها على مادة “الكازين” وظائف شاغرة في مدينة الملك فهد الطبية نيران ليون الصديقة تهدي باريس سان جرمان فوزه السادس منذ انطلاق الموسم “ستيني” ضغط على دواسة البنزين بالخطأ.. فاقتحم محل زينة في طريف ! ساعة تتعقب أفراد عائلتك وتحدد أماكن وجودهم.. شاهد كيفية استخدامها حركتا فتح وحماس.. ينهيان الانقسام لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية بورصة قطر .. خسائر 10 جلسات متتالية تفقدها 6.3 % من قيمتها شاهد.. إيرانيون غاضبون يعتدون بالضرب المبرح على ممثل خامنئي في مدينة بروجرد تعادل سلبي مخيب بين تشلسي وأرسنال

الاتحاد الإماراتي يطالب رسمياً بالتحقيق حول «تصفيات الدوحة»

الاتحاد الإماراتي يطالب رسمياً بالتحقيق حول «تصفيات الدوحة»
المناطق_وكالات

قدم اتحاد الإمارات لكرة القدم طلباً عاجلاً إلى رئيس الاتحاد الآسيوي للعبة، الشيخ سلمان بن إبراهيم، لإجراء تحقيق حول تناقض قرار لجنة المسابقات الآسيوية، فيما يتعلق بنقل مكان إقامة مجموعة منتخب الإمارات للناشئين في التصفيات القارية من الدوحة إلى مكان آخر، في ظل طبيعة الأوضاع الحالية في المنطقة.

وأعرب الأمين العام بالوكالة لاتحاد كرة القدم، إبراهيم النمر، عن ثقته من أن الشيخ سلمان بن إبراهيم، سيتخذ الإجراءات المناسبة في هذا الصدد.

وقال النمر إن اللجنة الآسيوية التي تلقت مطلب الإمارات قبل عدة شهور وحصلت على فرصة كافية لدراسة الموضوع، كانت اتخذت في البداية قراراً عادلاً، بإجراء تغيير بسيط في القرعة، بنقل المنتخب الاماراتي لمجموعة أخرى، وإحلال المنتخب العراقي مكانه، ولقي هذا قبول المنتخبين العراقي والإماراتي.

وبعد موافقتنا ونشر القرار على موقع الإتحاد الآسيوي، فوجئنا بتراجع اللجنة عن قرارها، والعودة والإصرار على الوضع السابق.

وأضاف: تلقينا ذلك بمزيد من الدهشة والاستغراب، خاصة أن تعديل الوضع، الذي كان من اقتراحهم في اللجنة، وكان يتضمن عدم الإضرار بمصالح أي طرف ويحافظ على مبدأ تكافؤ الفرص ويراعي الموائمة مع ظروف المنطقة.

ولكن التراجع وإلغاء القرار السابق للجنة المسابقات الآسيوية، تسبب في ضرر مباشر لمنتخبنا للناشئين الذي جرى إعداده منذ شهور طويلة.

وهذا يهدد بحرمانه من المشاركة لأسباب مجهولة أو لمصالح أو تدخلات خاصة تضرب مصداقية اللجنة وتفقدها الحياد عند تناولها للأمر.

ومن هنا فإننا ننتظر بسرعة تدخل رئيس الاتحاد الآسيوي وحسم الأمر وكشف ملابسات القرارات المتناقضة للجنة المسابقات الآسيوية، وإصدار قرار عاجل بمنح المنتخب الإماراتي حقه باللعب في ظل ظروف مناسبة، عملاً بمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المنتخبات.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>