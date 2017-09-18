«إل جي» تطلق هاتفاً صُمّم خصيصاً لملفات الفيديو

طرحت شركة الإلكترونيات الكورية الجنوبية العملاقة “إل جي” هاتفاً ذكيا جديدا باسم “في 30” مصمم خصيصا لإتاحة أفضل أداء ممكن لإنتاج وعرض ملفات الفيديو.

يعمل الجهاز الجديد بنظام التشغيل “أندرويد” وقد تم الكشف عنه لأول مرة في معرض برلين الدولي للإلكترونيات (آي.إف.أيه) وهو مزود بنظام تصوير مزدوج فائق الوضوح.

وتبلغ أقصى فتحة للعدسات ذات الزاوية المنفرجة بقوة 13 ميغابكسل والزاوية عادية بقوة 16 ميجابيكسل، كما يحتوي الهاتف الجديد على عدد من مرشحات الألوان وأجواء التصوير للمساعدة في تصوير الفيديو. كما أن عدسات الكاميرات مصنوعة من الزجاج وليس البلاستيك والذي يضمن جودة أعلى للتصوير.

كما يحتوي الجهاز الجديد “في 30” على شاشة عرض كبيرة باسم “فول فيجن” والتي تم الكشف عنها لأول مرة في معرض برشلونة للاتصالات في الربيع الماضي مع الهاتف “جي6”.

ويصل مقاس شاشة الهاتف “في 30” إلى 6 بوصات بدرجة وضوح قدرها 2880×1440 بكسل ذات حواف دائرية وتشغل الجزء الأكبر من جسم الجهاز.

وتتيح شدة الوضوح المرتفعة لهذه الشاشة استخدامها مع أجهزة الواقع الافتراضي كما تدعم تقنية “غوغل داي دريم” للواقع الافتراضي .

كما أعطى مطورو هذا الجهاز، اهتماماً خاصاً بجودة الصوت حيث تم تزويد “في 30” بمعالج صوت رقمي، ويمكن للمستخدمين الاختيار بين مجموعات مختلفة من الأصوات.

وميكروفون “في 30” حساس بشكل خاص، وفقا للمواصفات. كما يمكنه التعرف على الأوامر الصوتية باستخدام “غوغل أسيستنت” حتى في حالة تشغيل الموسيقى بصوت مرتفع أو ضجيج قوي.

وتم تزويد الهاتف “في 30” بذاكرة تخزين بقوة 64 غيغابايت وذاكرة عشوائية بقوة 4 غيغابايت وسيتم طرحه في الأسواق بنهاية سبتمبر الحالي بسعر 900 يورو. وهناك فئة من هذا الطراز باسم “في 30 بلس” بذاكرة تخزين بقوة 128 غيغابايت.