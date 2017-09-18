 تأهيل السعوديات للعمل في مجال المراقبة الجوية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 27 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 18 سبتمبر 2017 ميلاديا

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تأهيل السعوديات للعمل في مجال المراقبة الجوية

تأهيل السعوديات للعمل في مجال المراقبة الجوية
المناطق_الرياض

كشفت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية عن عزمها توظيف الفتيات السعوديات في مهنة المراقبة الجوية بعد إلحاقهن بالأكاديمية السعودية للطيران المدني لدراسة التخصص وتأهيلهن وفق برنامج المراقبة الجوية المخصص للسيدات ومدته عام دراسي كامل.

ويُعد برنامج المراقبة الجوية للسيدات أول برنامج يُنفذ للسيدات بهدف تأهيلهن لهذه المهنة وسيخضعن من خلاله للتدريب النظري والعملي في مجال المراقبة الجوية بالإضافة الى العديد من ورش العمل والزيارات الميدانية.

ويأتي توجه الشركة لتوظيف السعوديات في مهنة المراقبة الجوية لدعم المرأة السعودية التي أثبتت كفاءتها في مختلف المجالات وتمكينها من العمل في وظائف مختلفة ورفع نسبة مشاركتهن في سوق العمل بما يتواكب مع رؤية المملكة المستقبلية 2030 م والتي تضمنت مجموعة من القرارات لصالح المرأة السعودية.

وبدأت المتقدمات والبالغ عددهن (80) متقدمة صباح اليوم الأحد في إجراء اختبارات القبول بالأكاديمية السعودية للطيران المدني وسيخضعن لعدد من الاختبارات التحريرية.

وكانت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية وهي إحدى شركات الطيران المدني القابضة ، قد إشترطت للقبول في البرنامج أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية وأن تكون حاصلة على الشهادة الثانوية من قسم العلوم الطبيعية بمعدل لا يقل عن 90في المئة وحاصلة على درجة 5.5 في إختبار ” ايلتس (IELTS) ” أو ما يعادله وألا تقل درجة الاختبار التحصيلي والقدرات عن 75 في المئة وأن تجتاز الاختبارات التي تحددها الشركة وأن يكون عمر المتقدمة مابين 18-25 سنة .

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