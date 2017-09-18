التعليم: ايفاد «81» معلمًا للحصول على الماجستير والدكتوراة من جامعات السعودية

صدر قرار مديرعام التدريب التربوي والابتعاث بوزارة التعليم د. محمد عبدالعزيزالسديري بإيفاد لـ81 معلمًا للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه من الجامعات السعودية في عدد من التخصصات ويكون تمديدهم حسب التاريخ والمدة المحددة أمام اسم كل منهم.

ولا يجوز للموفدين تغيير تخصصاتهم أو التأجيل أو تغيير جهة الدراسة دون أخذ موافقة الجهة المختصة بالوزارة (الإدارة العامة للتدريب والابتعاث).

وأردف القرار معاملة الموفدين وفق لائحة الإيفاد للدراسة في الداخل المبلغة بالتعميم الوزاري 62/149 وتاريخ 22/10/1421.

وشدد القرار على إدارات التعليم التي يتبع لها الموفدون التأكد من مباشرتهم لأعمالهم بعد انتهاء مدة إيفادهم وتزويد الإدارة العامة للتدريب والابتعاث بصورة من مباشرتهم للعمل ولا تتحمل وزارة التعليم اي رسوم مالية تطلبها جهة الدراسة.