المعارضة الإيرانية تندد بزيارة روحاني وتتظاهر أمام الأمم المتحدة

تعد المعارضة الإيرانية لتظاهرة احتجاجية حاشدة الأربعاء المقبل خارج مقر الأمم المتحدة في نيويورك، تزامناً مع أعمال دورة الجمعية العمومية للأمم المتحدة.

وتهدف المعارضة الإيرانية لإدانة حضور الرئيس الإيراني حسن روحاني في نيويورك لإلقاء خطابه في الأمم المتحدة، ويشارك في التظاهرة آلاف من الإيرانيين الأمريكيين، الذين يخططون لإبراز الانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان في إيران، وللمطالبة بوقف الإعدام في إيران، ووقف الحصانة لقادة طهران وكذلك مرتكبي مجزرة السجناء السياسيين في العام 1988.

وبحسب البيان، فإن المشاركين في التظاهرة سواء من الإيرانيين أو الأمريكيين سيقيمون عرضاً في الشارع، لإظهار ملخص 11 ألف تظاهرة احتجاجية جرت في عموم إيران العام الماضي.

وذكر بيان صادر عن المعارضة الإيرانية أن سبب التظاهرة إعدام النظام الإيراني لأكثر من 3100 شخص في عهد رئاسة روحاني، بينهم معارضون ونساء وأحداث وأقليات قومية ودينية، وكذلك دور النظام الإيراني في زعزعة الاستقرار في المنطقة واستمرار الاختبارات الصاروخية البالستية.