 الحكومة القطرية تستعين بــ«تيد كروز» لترتيب لقاء تميم بقادة الطوائف اليهودية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 27 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 18 سبتمبر 2017 ميلاديا

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الحكومة القطرية تستعين بــ«تيد كروز» لترتيب لقاء تميم بقادة الطوائف اليهودية

الحكومة القطرية تستعين بــ«تيد كروز» لترتيب لقاء تميم بقادة الطوائف اليهودية
المناطق_وكالات

أكد الموقع الرسمي لهيئة البث الإسرائيلية أن أمير قطر تميم بن حمد يعتزم لقاء زعماء الجالية اليهودية في الولايات المتحدة.

وقال الموقع أن الحكومة القطرية استعانت بمدير مكتب العلاقات العامة في نيويورك السيناتور تيد كروز في محاولة لترتيب لقاء بين الحاكم القطري وقادة الطوائف اليهودية في الولايات المتحدة.

من جانبها لم يستجب رؤساء المجتمعات المحلية اليهودية لطلب عقد اجتماع، وتشاوروا مع عدد من المسؤولين الإسرائيليين ومع ذلك، فقد أعلن البعض بالفعل معارضتهم للاجتماع.

وتحدث سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون مع رؤساء الطوائف اليهودية وأوصى بأن يثيروا مسألة أسرى الجيش الإسرائيلي لدى حماس في حال عقد اجتماع بين الجانبين هذا الأسبوع.

وأكدت السفارة الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة التقرير وأكدت أن ردهم على رؤساء المجتمعات المحلية هو: نحن لا نتدخل في سياستكم، ولكن إذا عقد اجتماع، يجب أن نثير قضية إصابات جيش الدفاع الإسرائيلي.

يشار أن النظام القطري قد أجرى خطوات تقارب مماثلة منذ مقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب علاقاتها معه، حيث تشير التقارير إلى حدوث تضرر اقتصادي بالغ في الاقتصاد القطري بجانب الاضطراب السياسي الذي حدث في الدوحة الأمر الذي دعا حاكم قطر إلى التقارب مع إيران وتركيا ، وأخيرا عزمه التقارب مع إسرائيل عن طريق الجالية اليهودية في أمريكا.

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