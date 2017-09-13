لجنة إسكان الحجاج بمكة تصدر التصاريح للمواطنين الراغبين بتأجير المنازل

أعلنت لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة عن بدء استقبال طلبات المواطنين الراغبين في تأجير منازلهم اعتباراً من الأول من محرم من العام الجديد 1439هـ .

ودعت اللجنة ملاك المنازل كافة المعدة لإسكان الحجاج إلى سرعة مراجعة المكاتب الهندسية المعتمدة لإنهاء إجراءات إصدار التصاريح الخاصة بمنازلهم .

وأوضحت أمانة العاصمة المقدسة أن استقبال الطلبات سيستمر حتى نهاية شهر رجب 1439هـ في حين سيكون إصدار التصاريح حتى نهاية شهر شعبان .

وأهابت أمانة العاصمة المقدسة بجميع أصحاب المباني الذين يرغبون في تأجيرها بتطبيق كافة الاشتراطات واستيفاء جميع عناصر السلامة والأمان المطلوب توفيرها وفقاً للائحة الاشتراطات الإنشائية واشتراطات السلامة ، مع ضرورة الالتزام بمراعاة ما أشير إليه وسرعة التقدم في أوقات مبكرة كسباً للوقت وتفادياً للتأخير والازدحام .

يذكر أن هناك عدد من المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من الأمانة والدفاع المدني تقوم بإجراء الكشف على مساكن الحجاج للتحقق من توفر الاشتراطات الواردة في اللائحة وتطبيقها ومنحها شهادة بذلك ليتم بموجبها إصدار تصريح الإسكان من قبل اللجنة .