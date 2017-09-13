 قطاع توزيع المياه بالمملكة:‎ «458» ‎ألف عقار يتم قراءة الاستهلاك بها آلياً | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 27 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 18 سبتمبر 2017 ميلاديا

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قطاع توزيع المياه بالمملكة:‎ «458» ‎ألف عقار يتم قراءة الاستهلاك بها آلياً

قطاع توزيع المياه بالمملكة:‎ «458» ‎ألف عقار يتم قراءة الاستهلاك بها آلياً
المناطق_الرياض

كشف قطاع توزيع المياه في المملكة أنه يعمل على تنفيذ مبادرة إستبدال العدادات ‏الميكانيكية بعدادات الكترونية لاستكمال آلية ربط القراءات آلياً في جميع مناطق المملكة.

مبيناً ‏بأن هذه المبادرة تهدف إلى دعم أتمتة الإجراءات التطويرية للفوترة وتخفيض نسبة الفاقد من ‏المياه والمراقبة الدائمة للشبكات المغذية للعقارات للتحقق من وصول المياه للعملاء خلال فترات ‏الضخ المجدولة والتعامل معها إستباقياً وتقليل التكاليف التشغيلية.

وتفعيل البنى التحتية للأنظمة ‏التقنية الحديثة والاستفادة المثلى من أنظمة البيانات ورفع مستوى الرضا عن الخدمات المقدمة ‏للمجتمع بما يتوافق مع توجيهات القيادة الرشيدة والمضي قدماً في تطبيق أهداف قطاع المياه ‏التي تنبثق من برنامج التحول الوطني 2020، والرامية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م‎.‎

وأكد قطاع توزيع المياه بأنه قد تم وضع واعتماد البرامج والخطط التنفيذية اللازمة ‏لإستبدال العدادات الميكانيكية على مراحل.

موضحاً نجاح القطاع في الانتهاء من تركيب ‏‏(458) ألف عداد ميكانيكي بأخر الكتروني في عدد من مدن المملكة منذ إطلاق المرحلة الأولى ‏من هذه المبادرة.

حيث يستهدف القطاع إستكمال مراحل المبادرة بتركيب أكثر من ‏‏(1,574,000) مليون وخمسمائة وأربعة وسبعون ألف عداد الكتروني مع ما يرتبط بها من ‏أنظمة وبرامج بمناطق المملكة،لامتيازها بتقنية حديثة تعمل على قراءة بيانات الاستهلاك ‏الكترونياً.

وإرسال قراءة العداد آلياً عن طريق الإشارات اللاسلكية ‏‎(AMR)‎، دون الحاجة ‏لقراءتها يدوياً في الموقع، حيث يتم إستقبال القراءات آلياً بمجمع البيانات الموجود في محاور ‏مركزية بالأحياء السكنية، ومن ثم إرسالها إلى مجمع البيانات الرئيس لعرضها على الأنظمة ‏المتكاملة، وربطها بنظام القراءة وإدارة العدادات والفوترة الكترونياً‎.‎

وبيّن قطاع توزيع المياه أن العدادات الذكية تمتاز بتقنية قياس كمية وتدفق المياه من ‏خلال توليد مجال مغناطيسي أو موجات فوق صوتية بما يحقق مستوى عالي من القياس وتحمل ‏أقصى ظروف المناخ ووفق وضعيات مختلفة رأسية أو أفقية أو مائلة دون أي تأثير على ‏القراءات التي يتم تسجيلها كل 15 ثانية وإرسالها حسب الطلب باليوم والساعة، وبتقنية ‏عزل ضد جميع العوامل الخارجية.

ومن أهم الميزات التقنية لهذه العدادت إرسال التنبيهات ‏للاستهلاك العالي والتسربات الداخلية والتدفق العكسي أو العبث بالعداد إضافة إلى التكامل مع ‏الانظمة الاخرى لحساب التسربات في شبكة التوزيع والمراقبة الدائمة للشبكة لمعالجة ‏الانقطاعات في حال عدم وصول المياه للعميل.

من خلال موجات الراديو دون أي تكاليف ‏مالية، وإمكانية ربطها بجميع أنظمة القراءات حيث أن لكل عداد باركود خاص يدرج خلال ‏مرحلة التصنيع ‏‎.‎

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