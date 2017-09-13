 العمل والتنمية: 1628 عاملة منزلية غادرن «دار الضيافة» إلى بلدانهن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 27 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 18 سبتمبر 2017 ميلاديا

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العمل والتنمية: 1628 عاملة منزلية غادرن «دار الضيافة» إلى بلدانهن

العمل والتنمية: 1628 عاملة منزلية غادرن «دار الضيافة» إلى بلدانهن
المناطق_الرياض

أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، مغادرة 1628عاملة منزلية من جنسيات مختلفة مركز إيواء العاملات “دار الضيافة”، إلى بلدانهن خلال شهر ذي القعدة.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن العاملات المنزليات استلمن كافة حقوقهن قبل مغادرة المملكة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الوزارة أوقفت خدماتها عن أصحاب العمل المخالفين حتى يتم الإيفاء بالمبالغ التي عليهم، وأنه ستتم متابعتهم بشكل مستمر.

وأضاف، أن العمل يجري على تسهيل مغادرة كافة العاملات المنزليات إلى بلدانهن بعد الانتهاء من إكمال جميع إجراءاتهن النظامية، وفق القرارات الصادرة من قبل اللجان المختصة.

وأوضح أن مركز إيواء العاملات “دار الضيافة” يحتوي على كامل التجهيزات، بالإضافة إلى أنه يقدم خدمات الرعاية التي تحقق للنزيلات الإقامة الكريمة، حيث يستقبل المركز العاملات المنزليات المتغيبات من أصحاب العمل، أو من سفارات بلدانهن أو من مراكز الشرط.

ويتم تقديم الرعاية التامة لهن إلى أن يتم الانتهاء من قضايا بعضهن مع أصحاب العمل، والعمل على إنهاء إجراءات سفرهن. مؤكدا أن الوزارة تحرص على اتخاذ الإجراءات التي تحمي هؤلاء العاملات وتمنحهن حقوقهن كاملة، ومن ثم ترحيلهن بشكل عاجل إلى بلدانهن.

وقال أبا الخيل:” إن الوزارة تؤكد على التزام أصحاب العمل بما ورد في لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، التي تحكم العلاقة بين صاحب العمل وعامل الخدمة المنزلية، والتي حددت حقوق ومسؤوليات كل طرف من طرفي العلاقة، وفي حال وجود خلاف يتقدم أحد الطرفين بدعوى على الطرف الثاني لدى لجان الفصل في خلافات عمال الخدمة المنزلية، والمنتشرة في جميع مناطق ومحافظات المملكة”.

وفي السياق ذاته، أكد المتحدث أن الوزارة أنشأت إدارة الدعم والحماية، لمتابعة كافة الحالات التي تتم فيها المخالفات من قبل أصحاب العمل على عمال الخدمة المنزلية.

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