 مفاجأة “صادمة” في هواتف آيفون الجديدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 27 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 18 سبتمبر 2017 ميلاديا

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مفاجأة “صادمة” في هواتف آيفون الجديدة

مفاجأة “صادمة” في هواتف آيفون الجديدة
المناطق_الرياض

عندما طرحت أبل هواتفها الجديدة (آيفون 8 وآيفون 8 بلس وآيفون X) يوم الثلاثاء، كثر الحديث عن ميزة الشحن السريع، ورغم السعر المرتفع لأجهزة أبل فإن هناك “مفاجأة صادمة” بشأن تلك الميزة. تحتاج ميزة الشحن السريع في هواتف آيفون الجديدة إلى منفذ USB-C، ومن خلالها يمكن شحن 50 بالمئة من البطارية خلال نصف ساعة، حسب صفحة المواصفات التقنية للهواتف الثلاثة على موقع أبل الإلكتروني. لكن المشكلة حسب ما ذكرت “سكاي نيوز” نقلاً عن موقع فوربس، أن أبل ستستمر في توزيع كيبل من نوع USB-A مع الهواتف الجديدة، وهذا يعني أن المستخدم لن يستفيد من ميزة الشحن السريع لقاء ما دفعه ثمنا للهاتف. وللاستفادة من ميزة الشحن السريع يجب على المستخدم أن يدفع ثمن محول USB-C تبيعه أبل بمبلغ 49 دولارا، ثم عليه أن يشتري كيبل بطرف USB-C والطرف الآخر Lightning يوصل بالهاتف وهو بسعر 25 دولارا. أي أن على المستخدم أن يدفع على الأقل 71 دولارا إضافية من أجل الحصول على ميزة الشحن السريع المدرجة ضمن مزايا الهاتف على صفحة أبل الرسمية.

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