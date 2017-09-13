 بالفيديو…الدكتور الشهري يزور الإعلامي الكبير غالب كامل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 27 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 18 سبتمبر 2017 ميلاديا

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بالفيديو…الدكتور الشهري يزور الإعلامي الكبير غالب كامل

المناطق_متابعات

في بادرة غير مستغربة على هذا الوطن الوفي الذي يحفظ الود لكل من خدمه بصدق وإخلاص، قام المذيع والكاتب والمحلل السياسي السيد الدكتور احمد الشهري بزيارة وفاء وتقدير للإعلامي غالب كامل الذي قاد هو وزملاءه دفة الإعلام السعودي في مرحلة انطلاقه وشكل مع زملاءه الراحلون ماجد الشبل ومحمد الرشيد وجميل سمان وخالد اليوسف وسليمان العيسى وغيرهم من الإعلاميين ملحمة العطاء لهذا الوطن المعطاء.
وتلقى غالب كامل هذه الزيارة بكل ود وترحاب شاكرا لقيادتنا الرشيدة والشعب السعودي طيب الوفاء له ولزملائه في فترة إقامته الصحية في الأردن حيث لم ينقطع عنه السؤال من وطنه ممثلا في سفير العاهل السعودي الشريفين في الأردن وكل الاعلاميين ومحبيه من المواطنين الذين حفر اسمه في ذاكرتهم.
وحمل الاستاذ غالب كامل السيد الدكتور احمد اجمل التحايا والسلام والشكر للشعب السعودي والقياده الحكيمة سائلا الله ان يمن عليه بالشفاء ليعود لوطنه ومحبيه. الجدير بالذكر ان الاستاذ غالب يقيم بالاردن حسب توصية الطبيب نظرا لظرفه الصحي حيث يعاني من التهاب رئوي يحتم عليه البقاء هناك.
وقد قدم له السيد الدكتور احمد السلام والتقدير نيابة عن الشعب السعودي.

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