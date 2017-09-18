اطلع على خطة العام الجديد.. فيصل بن خالد يستقبل مدير عام تعليم عسير

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير بالجهود المقدمة في قطاع التعليم في المنطقة ، مؤكداً سموه أهمية بذل المزيد في برامج التوعية الفكرية وترسيخ الوطنية لدى الطلاب والطالبات من خلال المؤسسات التربوية والتعليمية، بما يسهم في خدمة دينهم ثم مليكهم ووطنهم.

جاء ذلك خلال أستقبال سموه صباح اليوم بمكتبه بالإمارة مدير عام التعليم بمنطقة عسير جلوي بن كركمان والذي قدم تقريراً مفصلاً عن انطلاقة العام الدراسي الحالي بتعليم منطقة عسير ونتائج مشاركات الإدارة في فعاليات وبرامج الصيف المختلفة .

وأوضح آل كركمان خلال اللقاء أن تعليم عسير نفذ برامج الأمن الفكري في أكثر من 20 نادي حي ونادياً موسمياً وفق خطة أعدتها وحدة التوعية الفكرية وأشرفت على تنفيذها حيث بلغ المستفيدين من الرجال 2700 ومن النساء 1895 , كما تم إلحاق عدد من المشرفين التربويين في دورات متخصصة لدمج برامج الأمن الفكري في المنهج الدراسي , مضيفاً أنه تمت مشاركة مايزيد على 5000 مشارك في عدد من المسارات التطوعية والترفيهية والوظيفية والسياحية والتقنية إضافة إلى فعاليات أبها عاصمة السياحة العربية 2017م.

وبين مدير عام التعليم بالمنطقة أن 440885 طالب وطالبة انتظموا في مقاعد الدراسة يوم أمس , وأنه تم الانتهاء من الاستعدادات للاحتفاء باليوم الوطني حيث شملت على عدد من الفعاليات الةطنية التي تجسد الدور البطولي للملك المؤسس رحمه الله وأبنائه البررة من بعده في بناء الانسان وتنمية المكان , إضافة إلى تنفيذ عدد من الخطط التي من شأنها الارتقاء بالمسيرة التعليمية