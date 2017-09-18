أمانة الشرقية تدعو أصحاب المنح السامية لعام 1425-1426هـ لحضور القرعة العلنية

دعت أمانة المنطقة الشرقية المواطنين التي صدرت الأوامر السامية لهم والتي وجه بالبدء بإنهاء اجراءاتها معالي أمين المنطقة الشرقية فهد بن محمد الجبير، والتي تُغطي الجزء الثاني من المرحلة الثالثة عامي(1425- 1426هـ) والمنفذة في محافظة الخفجي، لحضور القرعة العلنية ” إن شاء الله ” صباح يوم الثلاثاء الموافق 13/01/1439هـ الموافق 3/10/2017م وذلك بمسرح أمانة المنطقة الشرقية الساعة العاشرة صباحا.

ودعا مدير عام إدارة الأراضي والممتلكات الاستاذ صالح بن عبد الرحمن الراجح بالالتزام بالحضور للقرعة، مؤكدا بأن الأمانة تعكف حاليا على إنهاء كافة الأوامر السامية الكريمة, موضحا بأنها ستقوم بتنفيذها بما يتوفر لديها من أراضي ضمن نطاق البلديات المرتبطة بالأمانة، مشيرا بأنه سيتم التنفيذ في أي مدينة من مدن المنطقة الشرقية التي تتوفر بها مخططات حكومية، والأمانة تعمل جاهدة على إنهاء جميع الأوامر السامية لديها، وستعلن عن المنح التي تليها تباعا بعد انتهاء كل مرحلة.

هذا وتهيب الأمانة من جميع المواطنين الموضحة اسماؤهم عامي 1425-1426 هـ، بحضور القرعة مصطحبين أصل الهوية الوطنية وصورة واضحة منها .. وكذلك للوكيل الشرعي احضار الوكالة الأصلية وصورة من هوية الوكيل وصورة من هوية صاحب المنحة، وفي حال تعذر حضور صاحب المنحة أو وكيله الشرعي ستقوم لجنة المنح بإجراء القرعة بدلا عنه، لافتا الى أنه يمكن لصاحب المنحة الدخول على موقع أمانة المنطقة الشرقية عبر الرابط www.eamana.gov.sa والتأكد من حالة منحته.