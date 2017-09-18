 1721 مستفيد من الخدمات الإلكترونية لـ ”بلدية القطيف“ في 6 أشهر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 27 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 18 سبتمبر 2017 ميلاديا

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1721 مستفيد من الخدمات الإلكترونية لـ ”بلدية القطيف“ في 6 أشهر

1721 مستفيد من الخدمات الإلكترونية لـ ”بلدية القطيف“ في 6 أشهر
القطيف - منال الدوسري

بلغ عدد المستفيدين من الخدمات الإلكترونية لـ ”بلدية محافظة القطيف“ خلال الستة أشهر الماضية 1721 مستفيداً.

وتوفر البوابة الإلكترونية للبلدية حزمة من الخدمات، منها: فتح حساب الكتروني، وطلب شهادات صحية، وطلب اصدار او الغاء او تجديد رخصة محل، وفتح حساب استثماري النفع العام، وطلب ايصال التيار الكهربائي.

وقال رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس زياد بن محمد مغربل أن 1721 مستفيدا من الخدمات البلدية توزعت على كافة البلديات التابعة كالتالي: 1050 بلدية القطيف، 348 بلدية صفوى، 190 بلدية سيهات، 76 بلدية تاروت، 32 بلدية القديح، 25 بلدية عنك.

وأشار الى توفير وتطوير بوابة موحدة في البوابة الإلكترونية، إضافة إلى رصد وجمع ونشر جميع الأنظمة واللوائح الخاصة بوزارة الشئون البلدية والقروية على البوابة الإلكترونية، لتكون مرجعاً دائماً لأنظمة ولوائح الوزارة.

وقال أن العمل متواصل في إدارة تقنية المعلومات بالبلدية وهي تعمل جاهدة في سبيل تحقيق توجه حكومتنا الرشيدة بسرعة الانتقال للحكومة الالكترونية وتذليل أي عقبات قد تمثل صعوبات لتسهيل تقديم الخدمات بشكل إلكتروني. موضحا أن الخدمات الالكتروني لبلدية محافظة القطيف تتم عبر بوابتها الالكترونية.

من جهة أخرى تم التوافق على موعد لانطلاق البوابة الوطنية للمجتمع البلدي «بلدي» لتوفر للمستخدمين الخدمات الإلكترونية لإصدار الرخص وجميع الإجراءات اللازمة لها في بلدية محافظة القطيف، وسيسبقه تدريب لكافة الموظفين المعنيين، وسيتم تفعيل النظام بمجرد انتهاء التدريب في بلدية محافظة القطيف، ثم ستتلوه البلديات التابعة، جاء ذلك بعد اجتماع مع الفريق المختص من قبل الوزارة.

وأشار مغربل الى أن البرنامج التدريبي سيستهدف موظفي البلدية والبلديات التابعة لها، للتعرف على استخدام نظام التراخيص البلدية، وآلية وطرق إصدارها على نظام برنامج «بلدي».

وبين أنه سيتم خلال الدورة تدريب الموظفين وتأهليهم لاستخدام نظام «بلدي»، والعمل على آلية استقبال طلبات المستفيدين وإنهائها بشكل إلكتروني، دون الحاجة لحضور المستفيد، حيث يوفر الوقت والجهد على الجميع، ويحد من الازدواجية في الإجراء، ويستهدف معرفة طرق وآلية وإجراءات إصدار الرخص الإنشائية والمهنية، من خلال استخدام «بلدي».

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