أمير مكة يكرم مواطن عثر على طفلة تائهة بكورنيش جدة

كرم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، المواطن محمد الزهراني الذي عثر مؤخراً على طفلة تائهة بكورنيش جدة وحافظ عليها لحين تسليمها لذويها.

وخلال استقبال أمير منطقة مكة المكرمة للمواطن الزهراني في مقر الإمارة بجدة ، ثمّن سموه الدور الذي قام به المواطن مؤكداً أن هذا العمل الإنساني يدل على ما يتحلى به الإنسان السعودي من أخلاق إسلامية كريمة.

يشار إلى أن الزهراني عثر على طفله تبلغ من العمر 3 أعوام أثناء تواجده برفقة أسرته بكورنيش جدة، وقدّم بلاغاً لشرطة السلامة، ونشر مقطع فيديو للطفلة تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، ما مكّن والدها من العثور عليها بعد توفيق الله ومن ثمّ استلامها .