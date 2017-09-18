 وزير التعليم يطلق جائزة جديدة للتميز قيمتها نصف مليون ريال | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 27 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 18 سبتمبر 2017 ميلاديا

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وزير التعليم يطلق جائزة جديدة للتميز قيمتها نصف مليون ريال

وزير التعليم يطلق جائزة جديدة للتميز قيمتها نصف مليون ريال
المناطق - وكالات

أعلن وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، عن إطلاق الوزارة جائزة جديدة للتميز في ساعة النشاط غير الصفي الإضافية، يصل إجمالي قيمتها إلى نصف مليون ريال سنويًا.

وأوضح أن الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى سيحصل كل منهم على 50 ألف ريال، بينما يحصل كل من الفائزين بالمركز الرابع والخامس والسادس على 30 ألف ريال، و15 ألف ريال لكل فائز بالمراتب السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة، بالإضافة إلى عشرة آلاف ريال لكل قائد مدرسة فاز منها معلم بإحدى جوائز المسابقة، ومثلها لكل رائد نشاط فازت مدرسته بإحدى جوائز المسابقة.

وأضاف أن ضوابط التشريح للجائزة تقوم على مستوى الإبداع في محتوى المشروع المنفذ، وكذا مستوى المشاركة التفاعلية للطلبة مع مشروع النشاط، بالإضافة إلى تنوع المهارات التي يستهدفها مشروع النشاط، على أن يكون تنفيذ المشروع خلال حصة النشاط وأثناء اليوم الدراسي، ويقدم المرشح تقريرًا إلكترونيًا يحتوي على جميع الشواهد بالإضافة إلى تقرير آخر مرئي مدته 3 دقائق.

وأكد الوزير أنه سيتم تشكيل لجنة إشرافية مشتركة لاختيار المشاريع الفائزة بهذه المسابقة، لتتم عملية التقييم بناء على المعايير المركزية ومؤشرات أدائها، لافتًا إلى تشكيل فرق العمل الخاصة بالجائزة على مستوى المنطقة والمستوى المركزي.

وأوضح أنه يُمكن لكل معلم ومعلمة المشاركة في هذه المسابقة من خلال البوابة الإلكترونية، حيث تتم تعبئة نموذج المشاركة وإرفاق شواهد تنفيذ النشاط وفيديو مرئي لمدة 3 دقائق للنشاط أثناء تنفيذه في المدرسة، فيما يتم استكمال نموذج الترشيح باعتماده من رائد النشاط وقائد المدرسة ومشرف النشاط والإدارة التعليمية لمن انطبق على مشروعه ضوابط الترشيح.

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