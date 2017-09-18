محافظو محافظات الباحة يتابعون انطلاقة العام الدراسي الجديد

تابع سعادة محافظو محافظات الباحة ومساعدو المدير العام للتعليم صباح يوم أمس انطلاقة العام الدراسي الجديد وفعاليات الأسبوع التمهيدي والتهيئة الإرشادية في عدد من مدارس المنطقة بمختلف محافظاتها.

ففي محافظة بلجرشي دشن سعادة المحافظ الأستاذ سفر بن سويد الغامدي فعاليات الأسبوع التمهيدي في المحافظة في مدرسة بدر الابتدائية بحضور مدير مكتب التعليم ببلجرشي الأستاذ سعيد بن علي الغامدي وعدد من المشرفين وقادة المدارس وأولياء أمور الطلاب.

وكذلك في محافظة المندق دشن سعادة محافظ المندق الأستاذ صالح محمد القلطي وبحضور مساعد مدير عام التعليم لشؤون تعليم البنين الدكتور عبدالخالق حنش الزهراني ومدير مكتب التعليم بمحافظة المندق الأستاذ موسى أحمد الفقهاء فعاليات الأسبوع التمهيدي وجملة من البرامج التربوية المعدة بهذه المناسبة.

وفي محافظة بني حسن دشن سعادة محافظ بني حسن الأستاذ محمد سعد الفايز فعاليات الأسبوع التمهيدي المنفذ في مدرسة العصداء بحضور مدير إدارة الإشراف التربوي الأستاذ أحمد عبدالكريم التهامي واطلعوا على جملة من البرامج التربوية المعدة بهذه المناسبة.

كما دشن سعادة وكيل محافظ محافظة العقيق الأستاذ عبدالله إبراهيم الطاش بحضور مدير مكتب التعليم بالعقيق عيد سعد الغامدي فعاليات الأسبوع التمهيدي المنفذ في مدرسة ابتدائية العقيق.

محافظو المحافظات أشادوا بما لمسوه من حرص تعليم المنطقة على توفير متطلبات البداية الجادة للعام الدراسي في مختلف مدارس المنطقة ومحافظاتها ومستوى جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب وتزويدها بجميع المتطلبات الضرورية التي تحقق أهداف البداية الجادة للعام الدراسي وتدعم انسيابية أداء الطلاب منذ اليوم الأول.