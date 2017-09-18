 محافظو محافظات الباحة يتابعون انطلاقة العام الدراسي الجديد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 27 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 18 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

محافظو محافظات الباحة يتابعون انطلاقة العام الدراسي الجديد خادم الحرمين الشريفين يستقبل أصحاب السمو الأمراء وأصحاب الفضيلة والمعالي وجمعا من المواطنين وزير التعليم يطلق جائزة جديدة للتميز قيمتها نصف مليون ريال أمير مكة يكرم مواطن عثر على طفلة تائهة بكورنيش جدة أمير مكة يدشّنّ المقر الجديد لمركز الأمير خالد الفيصل للاعتدال بجامعة الملك عبدالعزيز.. الأسبوع الجاري أمير عسير يرعى افتتاح ملتقى العمران السياحي للمناطق الجبلية اطلع على خطة العام الجديد.. فيصل بن خالد يستقبل مدير عام تعليم عسير 1721 مستفيد من الخدمات الإلكترونية لـ ”بلدية القطيف“ في 6 أشهر أمانة الشرقية تدعو أصحاب المنح السامية لعام 1425-1426هـ لحضور القرعة العلنية تدشين أقسام التنويم في مستشفى سلوى العام تفكيك شبكة ألغام بحرية قرب سواحل ميدي اليمنية بعد يوم كامل دون نوم.. هذا ما يحصل لدماغنا

محافظو محافظات الباحة يتابعون انطلاقة العام الدراسي الجديد

محافظو محافظات الباحة يتابعون انطلاقة العام الدراسي الجديد
المناطق - الباحة

تابع سعادة محافظو محافظات الباحة ومساعدو المدير العام للتعليم صباح يوم أمس انطلاقة العام الدراسي الجديد وفعاليات الأسبوع التمهيدي والتهيئة الإرشادية في عدد من مدارس المنطقة بمختلف محافظاتها.
ففي محافظة بلجرشي دشن سعادة المحافظ الأستاذ سفر بن سويد الغامدي فعاليات الأسبوع التمهيدي في المحافظة في مدرسة بدر الابتدائية بحضور مدير مكتب التعليم ببلجرشي الأستاذ سعيد بن علي الغامدي وعدد من المشرفين وقادة المدارس وأولياء أمور الطلاب.
وكذلك في محافظة المندق دشن سعادة محافظ المندق الأستاذ صالح محمد القلطي وبحضور مساعد مدير عام التعليم لشؤون تعليم البنين الدكتور عبدالخالق حنش الزهراني ومدير مكتب التعليم بمحافظة المندق الأستاذ موسى أحمد الفقهاء فعاليات الأسبوع التمهيدي وجملة من البرامج التربوية المعدة بهذه المناسبة.
وفي محافظة بني حسن دشن سعادة محافظ بني حسن الأستاذ محمد سعد الفايز فعاليات الأسبوع التمهيدي المنفذ في مدرسة العصداء بحضور مدير إدارة الإشراف التربوي الأستاذ أحمد عبدالكريم التهامي واطلعوا على جملة من البرامج التربوية المعدة بهذه المناسبة.
كما دشن سعادة وكيل محافظ محافظة العقيق الأستاذ عبدالله إبراهيم الطاش بحضور مدير مكتب التعليم بالعقيق عيد سعد الغامدي فعاليات الأسبوع التمهيدي المنفذ في مدرسة ابتدائية العقيق.
محافظو المحافظات أشادوا بما لمسوه من حرص تعليم المنطقة على توفير متطلبات البداية الجادة للعام الدراسي في مختلف مدارس المنطقة ومحافظاتها ومستوى جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب وتزويدها بجميع المتطلبات الضرورية التي تحقق أهداف البداية الجادة للعام الدراسي وتدعم انسيابية أداء الطلاب منذ اليوم الأول.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>