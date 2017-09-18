 مساعدة مدير عام التعليم للشؤون التعليمية بتعليم الباحة تتابع انطلاقة العام الدراسي وبرامج استقبال الطالبات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 27 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 18 سبتمبر 2017 ميلاديا

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مساعدة مدير عام التعليم للشؤون التعليمية بتعليم الباحة تتابع انطلاقة العام الدراسي وبرامج استقبال الطالبات

مساعدة مدير عام التعليم للشؤون التعليمية بتعليم الباحة تتابع انطلاقة العام الدراسي وبرامج استقبال الطالبات
المناطق - الباحة

وسط أجواء تربوية مميّزة وتفاؤل بعام دراسي حافل بالجد والاجتهاد والإنجازات استقبلت مدارس البنات طالباتها المنتظمات والمستجدات بالمراحل الدراسية الثلاث ببرامج تربوية منوعة سعياً لتقديم أفضل الخدمات التربوية لهن ضمن برامج إرشادية لإيجاد بيئة جاذبة حيث تم إعداد آلية وخطط البرامج والفعاليات التربوية والإرشادية الى جانب المتابعة لبرنامج الأسبوع التمهيدي وتفعيلة في الميدان حيث تنافست المدارس في تقديم برامج تربوية اثرائية بأفكار مميّزة لجذب الطالبات المستجدات إلى جانب توزيع الهدايا عليهن  حيث قامت المساعدة للشؤون التعليمية الأستاذة  نوال بنت علي الدرمحي  بزيارة لمجمع التحفيظ ببعلاء وبرفقتها مديرة إدارة التوجيه والإرشاد الأستاذة نورة صالح الزهراني  وعدد من المشرفات التربويات وذلك لمتابعة انطلاقة الدراسة في المدرسة في يومها الأول لعام 1438-1439هـ وانتظام الطالبات ،واطلعت على سجلات العمل والاستمارات الخاصة بتسليم المقررات الدراسية  وزيارة الفصول ومرافق المدرسة وأكدت  على ضرورة بذل قصارى الجهود من أجل خدمة الطالبات، موجهة شكرها وتقديرها لمديرة المدرسة  ومعلماتها على الاستعداد المبكر والمتمّيز والمتمثل في تجهيز المقررات الدراسية ووضعها على طاولات الطالبات قبل بدء الدراسة، مشيرة الى أن ادارة التعليم سخرت جميع إمكاناتها لتحقيق بداية جادة للدراسة وقامت المشرفات التربويات بزيارات للمدارس وتم رفع التقارير عن حضور الطالبات والمعلمات ،كما تابعت إدارة التوجيه والإرشاد برنامج الأسبوع التمهيدي في مدارس المنطقة حيث أعدت استمارة تقييم برنامج استقبال الطالبات المستجدات بالصف الأول الابتدائي والتهيئة الإرشادية  للفصل الرابع الابتدائي والأول متوسط والأول ثانوي واشتملت الاستمارة على عدة عناصر : دور مديرة المدرسة في التهيئة والإشراف والمتابعة ودقة توزيع المهام على المعلمات والإداريات وتوعية الأمهات بأهمية المشاركة وتهيئة الفصول والساحات والالتزام بالخطة الزمنيةللبرنامج في الحضور والانصراف ودور المرشدة في التخطيط والتنسيق والمتابعة .

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