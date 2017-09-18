 الجمارك : قرار تخفيض مدة بقاء البضائع المتروكة سيدخل حيّز التنفيذ مطلع العام الهجري القادم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 27 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 18 سبتمبر 2017 ميلاديا

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الجمارك : قرار تخفيض مدة بقاء البضائع المتروكة سيدخل حيّز التنفيذ مطلع العام الهجري القادم

الجمارك : قرار تخفيض مدة بقاء البضائع المتروكة سيدخل حيّز التنفيذ مطلع العام الهجري القادم
واس - الرياض

أوضحت مصلحة الجمارك العامة أنها ستبدأ يوم الخميس القادم تطبيق القرار الوزاري رقم 3326 القاضي بتخفيض مدة بقاء البضائع المتروكة بالمنافذ الجمركية لتصبح 15 يومًا للبضائع القابلة للتلف و 30 يومًا للبضائع الأخرى.
ويتضمن القرار على أن البضائع تُعد متروكة في المنافذ الجمركية إذا انقضت مدة (15) يومًا للبضائع القابلة للتلف كالمواد الغذائية والأدوية وغيرها، ومدة (30) يوما للبضائع الأخرى، وذلك من تاريخ تفريغها في الدوائر الجمركية ولم يتقدم أصحابها لإنهاء إجراءاتها، وعلى الجمرك إدراجها ضمن قوائم البضائع المتروكة.

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